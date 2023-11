O ator e humorista Claudinho Castro, o “Ahnão” de Curitiba, é o décimo convidado do Tamo Junto CWB, o especial de aniversário de 330 anos da capital paranaense.

Com quase 30 anos de carreira, o curitibano relembrou como foi parar por “acaso” no teatro e no humor, além de contar sobre o seu desejo de ocupar um cargo de grande importância no Paraná Clube, seu time do coração.

Claudinho “Ahnão” também destacou os seus lugares favoritos em Curitiba e comentou sobre os projetos atuais, no stand-up e no teatro. Confira o décimo episódio do Tamo Junto CWB:

