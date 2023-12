A programação de Natal de Curitiba conta também com eventos, celebrações e apresentações religiosos. A Prefeitura de Curitiba divulgou nesta quinta-feira (14) os principais eventos que vão acontecer em igrejas católicas e evangélicas até o dia 25 de dezembro. Confira a lista a seguir.

Programação religiosa de Natal de Curitiba

Natal de Esperança

Foto: Reprodução/Instagram

O Coral VOKX e o Coral Folclórico Italiano Santa Felicidade apresentam o emocionante “Natal da Esperança”, na Catedral Basílica de Curitiba. Um espetáculo que promete transportar o público para um universo de fé e celebração.

Quando: Dia 16/12, às 16h

Local: Catedral Basílica de Curitiba (Rua Barão do Serro Azul, 31)

Ingresso: Gratuito

Musical de Natal “Aquele Trem”

Foto: Divulgação

O Musical de Natal da Primeira Igreja Evangélica Quadrangular, promovido pelo Ministério de Artes desde 2009, torna-se o palco onde a narrativa de Vinícius ganha vida. Com a participação de mais de 100 artistas voluntários, entre atores, bailarinos e músicos, o espetáculo se torna não apenas uma celebração natalina, mas também uma representação vívida das escolhas que moldam nossos destinos.

Quando: Dia 13 a 16/12, às 20h

Dia 17/12, às 18h

Local: Primeira IEQ Curitiba (Rua Alberto Folloni, 143)

Ingresso: Valor de 1kg de alimento, saiba mais

Musical “Tudo em Todos”

Um espetáculo com teatro, música, dança e coral, onde quase 150 voluntários transmitem uma mensagem de paz e esperança, numa reflexão sobre o verdadeiro significado do Natal: O nascimento de Jesus e renascimento de nossos sonhos.

Quando: Dia 14 a 16/12, às 20h

Dia 17/12, às 19h

Local: Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular do Água Verde (Rua Castro, 161)

Ingresso: Gratuito

Musical “Natal para Todos”

Durante dois dias, a Igreja Batista Alameda oferece o espetáculo Natal para Todos. Com toques de humor, a produção dos grupos artísticos da igreja promete cativar os espectadores, transformando a véspera de Natal em um momento de ressignificação e alegria.

Quando: Dia 15/12, às 20h

Dia 16/12, às 19h

Local: Igreja Batista Alameda (Alameda Júlia da Costa, 2225)

Ingresso: Gratuito

Celebrando Jesus

Foto: Divulgação

A Comunidade Cristã de Curitiba apresenta, nos dia 16 e 17 de dezembro, o musical “Celebrando Jesus”. Este evento, que já se tornou uma tradição na região, combina teatro, dança, coral e alta qualidade artística, transportando o público para a época do nascimento de Jesus de maneira vívida e emocionante.

Quando: Dia 16/12, às 19h30

Dia 17/12, às 10h

Dia 18/12, às 19h

Local: Comunidade Cristã de Curitiba (Rua Bento Ribeiro, 498 – Bairro Alto)

Ingresso: R$ 15 ou troque por um 1kg de alimento, saiba mais

Especial de Natal: A Luz do Mundo

Foto: Divulgação

A Comunidade Evangélica Alcance de Curitiba apresenta um musical inspirado em passagens bíblicas que contam sobre o nascimento daquele que seria a Luz do Mundo.

Quando: Dia 15/12, às 20h

Dia 16/12, às 22h

Local: Comunidade Evangélica Alcance de Curitiba (Av. República Argentina, 4917)

Ingresso: R$ 15, compre no site oficial

Concertos do Advento de Natal na Capela da Glória

Foto: Divulgação

O duo de voz e piano composto pela mezzo-soprano Carol Osternack e pelo talentoso pianista Renato Augusto apresentam os concertos As Ave Marias. Cada data oferecerá um repertório único, repleto de clássicos natalinos, desde a emocionante Ave Maria de Schubert até o jubiloso Joy to the World. Uma oportunidade para apreciar a música sacra e celebrar o Natal neste espaço histórico da cidade.

Quando: Dias 17 e 24/12, às 11h

Local: Capela da Glória (Av. João Gualberto, 565)

Ingresso: Gratuito

Expresso para Aurora

Foto: Divulgação

Expresso para Aurora é um musical cercado de emoções com muita música, orquestra, coral e dança. Um espetáculo para toda a família, que traz o amor e a esperança, sentimentos tão presentes nessa época de Natal.

Quando: Dias 17 e 25/12, às 18h30

Dia 21/12, às 19h

Local: Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Rua Coronel Luiz José dos Santos, 2.018)

Ingresso: Gratuito

Nataleluia: O Senhor do Tempo

Foto: Divulgação/PIB

O tradicional Nataleluia chega à sua 26ª edição com uma produção única e autoral, intitulada Nataleluia: O Senhor do Tempo. Um espetáculo que emociona ao celebrar o nascimento de Jesus Cristo, transmitindo mensagens de amor, paz e salvação.

Quando: Dia 20 a 23/12, às 20h

Local: Primeira Igreja Batista de Curitiba (Rua Bento Viana, 1.200)

Ingresso: Gratuito

Você já viu essas??

Revitalização geral! Ilha paradisíaca do Paraná terá obras e investimento milionário Gourmetização desenfreada? Boemia de Curitiba na UTI? Fechamento de bares tradicionais levanta dúvida Novidades!! Shopping de Curitiba inaugura novas lojas; confira a lista completa