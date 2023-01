A tradicional apresentação de Natal do Palácio Avenida, na Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba, volta a ser presencial neste fim de semana. Na sexta-feira (9), a atração estreou. No entanto, o espetáculo gratuito não se repetirá várias vezes, como o curitibano estava acostumado, mas ocorrerá apenas mais duas vezes, totalizando três apresentações. As próximas são neste sábado (10) e domingo (11), sempre às 20h. E você pode assistir ao vivo, aqui na Tribuna e no Facebook da Tribuna; Veja abaixo!

Realizado pela primeira vez em 1991, essa será a 32ª edição do evento, que volta a ser presencial após dois anos online por causa da pandemia de coronavírus. O Coral Bradesco do Palácio Avenida reúne 100 crianças e adolescentes de Casas Lares da capital para soltar a voz nas janelas do edifício.

O tema escolhido para este ano é “As Cartas do Papai Noel – as inesquecíveis mensagens de Natal” e a fachada do prédio histórico apresenta 90 mil luzes coloridas, além de outros elementos decorativos.

Além disso, todas as apresentações contam com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência — como tradução do espetáculo para a Língua Brasileira de Sinais e o audiodescrição do que for apresentado.

Repertório do Natal do Palácio Avenida 2022

1º Ato

Elba Ramalho – Ai que saudade d´ocê

Moraes Moreira e Baby do Brasil – Lindo Balão Azul

Raul Seixas – O carimbador maluco

Borboleta Pequenina (Folclore brasileiro_

2º Ato

Jean Garfunkel /Paulo Garfunkel – Filhote do filhote

Geraldo Azevedo – Sabiá

Palavra Cantada – De gotinha em gotinha

3º Ato

Lenine – Ser diferente é normal

Sandy e Junior – Vamo pulá!

4º Ato

Tiago Iorc e Anavitória Trevo

Claudinho e Bochecha – Fico assim sem você

Ana Vilela – Trem bala

5º Ato

Gilberto Gil – Andar com fé

Joseph Mor / Franz Gruber – Noite Feliz

Maurício Gaetani – Natal todo dia

Luiz Teixeira – Editora Irmãos Vitale Sino de Belém

Aline Barros – Vem chegando o Natal

Monitores também estarão à disposição das pessoas com deficiência e uma área exclusiva para atender esse público foi preparada ao lado do bondinho da Rua XV. No entanto, a recomendação é chegar com antecedência para acessar o local.

Quem assistir à apresentação do Palácio Avenida também poderá apreciar a decoração do Natal O Boticário, que está iluminando a Rua XV, famoso calçadão do Centro de Curitiba.

A iluminação da via e o espetáculo do Coral Bradesco estão entre as diversas atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, que conta com atividades como carrossel, roda-gigante, caminhos de luz e teatro. A programação completa pode ser consultada neste link.

Serviço

Natal do Bradesco no Palácio Avenida

Data: 9,10 e 11 de dezembro

Local: Palácio Avenida, no Calçadão da Rua XV de Novembro, Centro de Curitiba

Horário: 20h

Valor: Gratuito