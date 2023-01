Está em processo de demolição a antiga sede da Federação Paranaense de Futebol (FPF). O prédio abrigou a federação entre 1979 e 2013, quando foi a leilão tendo, então, seu processo de demolição iniciado agora, no fim de 2022. Após sair da sede do Tarumã, a FPF mudou-se para a Avenida República Argentina, no bairro Portão, também em Curitiba.

A saída da FPF desta sede do Tarumã ocorreu por conta da perda do patrimônio, devido à uma dívida de R$ 4,885 milhões da FPF com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). O terreno foi vendido à AK7, um grupo de empreendimentos imobiliários de São Paulo, por R$ 2,031 milhões.

Fundada em 1937, a FPF surgiu ao lado da Liga Curitibana de Futebol para administrar o esporte no Estado. Inicialmente, a Liga seria responsável pelo futebol na capital, enquanto a Federação teria jurisdição estadual, sendo seu primeiro presidente Roberto Barroso.

O que vai ser construído no lugar da seda da FPF?

Ainda não se sabe. O terreno fica na Avenida Victor Ferreira do Amaral, número 1930, entre o antigo estádio do Pinheirão e à Sanepar. Antes de ser demolido o prédio abrigava uma empresa.

Veja Imagens da demolição deste prédio situado ao lado do antigo estádio do Pinheirão.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

