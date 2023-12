Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver o Trem Maria Fumaça de Natal, nesta segunda-feira (18) a locomotiva terá a última passagem por Curitiba e região. A rota terá início em Pinhais, cidade da região metropolitana, às 19h30, passando por Curitiba e fechando em Araucária, veja abaixo o cronograma completo.

Ainda não conseguiu deixar a casa em clima de Natal? A Escola de Sustentabilidade realiza a oficina de enfeites natalinos com materiais descartados. Realizado por educadores ambientais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a oficina acontece nesta segunda-feira (18), às 14h.

As feiras de Natal da Praça Osório e Praça Santos Andrade estão funcionando nesta segunda. As praças contam com enfeites natalinos, artesanatos e muita comida boa. Confira a programação completa abaixo.

Programação de Natal de Curitiba para esta segunda-feira (18)

Oficina Enfeites de Natal com Sustentabilidade

Confecção de enfeite natalino com sustentabilidade, visando incentivar o reaproveitamento de materiais descartados e o uso de sobras de materiais que tem em casa.

Os participantes receberão dicas de como confeccionar outros enfeites de natal com sustentabilidade.

A oficina será realizada por educadores ambientais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Lista de materiais para o enfeite Estrela Floco de Neve:

3 rolinhos de papel pequenos (de papel higiênico) ou 1 rolo de papel grande (de papel toalha, papel filme, entre outros, que sejam fáceis de cortar, com espessura fina);

1 régua 30cm;

1 lápis de escrever;

1 tesoura, para criança utilize a tesoura sem ponta;

1 cola branca de boa qualidade (não tóxica, lavável, no mínimo 30g);

20cm de barbante de algodão, fita fina de tecido ou cordão de fibras naturais (de preferência, sobras de materiais que tem em casa), para prender o enfeite (opcional);

1 potinho de tinta guache (no mínimo 15ml), de preferência na cor branca, e 1 pincel redondo simples (opcional).

Público: Comunidade, a partir de 5 anos. A criança participante deve estar acompanhada de um responsável. A inscrição deve ser realizada pelo adulto responsável pela criança.

Quando: 18 de dezembro, das 14h às 16h

Local: Escola de Sustentabilidade

Endereço: R. Victor Benato, 210

Feira de Natal da Praça Osório

Foto: Divulgação/SMCS

Com criatividade de sobra e uma grande diversidade de referências, a produção artesanal de Curitiba se revela através das mais variadas expressões.

A Feira Especial de Natal faz parte do grande e especial calendário do Natal Luz dos Pinhais de Curitiba

Quando: 18 de dezembro, das 10h às 21h

Local: Praça Osório

Endereço: Praça Osório, 100

Feira de Natal Praça Santos Andrade

Foto: Divulgação/SMCS

A feira especial da praça Santos Andrade conta com produtos de artesanato natalinos, oferendo várias opções de presentes. As barraquinhas ganham uma decoração especial de fim de ano, e complementam a atmosfera natalina que liga as praças Osório e Santos Andrades pela extensão do calçadão da Rua XV de Novembro.

Quando: 18 de dezembro, das 10h às 20h

Local: Praça Santos Andrade

Endereço: Praça Santos Andrade, 41

Concerto Luminoso do Jardim Botânico – Luz para Encher os Olhos

Foto: Divulgação/SMCS

Até o dia 7 de janeiro, o Jardim Botânico será cenário do Concerto Luminoso, um show de som e luzes, que ocorrerá diariamente.

O Concerto Luminoso, com luzes projetadas na estrutura da estufa e sincronizadas com as músicas que se espalham pelo jardim francês, inicia às 19h30. A apresentação dura aproximadamente 15 minutos.

Entre as canções gravadas para o Concerto Luminoso estão Jingle Bells tradicional, Canção Clássica de Natal, Jingle Bells Cavaquinho, Fascinação e Então é Natal.

Quando: 18 de dezembro, às 19h30

Local: Jardim Botânico

Endereço: R. Engenheiro Ostoja Roguski, 350

Maria Fumaça de Natal

Maria Fumaça de Natal. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Fabricada em 1950, a locomotiva do modelo Mallet 204, única em circulação na América do Sul, vai percorrer dezenas de municípios no Paraná e em Santa Catarina. Na Grande Curitiba, serão várias cidades contempladas com a atração.

Confira o roteiro desta segunda-feira (18/12):

19h30 – Pinhais

20h15 – Curitiba (Iguaçu)

22h00 – Araucária

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Tradição Bar de Curitiba que fechou após 119 anos vai reabrir! E o cardápio?? O que ela faz? Batom, cabelo bem feito e sucesso!! Kathy chama atenção por onde passa!