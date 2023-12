A programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais está chegando ao fim, mas ainda há diversas atrações disponíveis para os curitibanos e turistas. Até sábado (23), os passageiros que usarem a Linha Especial de Natal para passear pelas atrações natalinas do Parque Barigui serão transportados no ônibus Volvo BZL Elétrico. O veículo foi recentemente testado em linhas do transporte público de Curitiba, onde fica a fábrica da marca.

O ônibus elétrico do Natal sairá do Terminal Campina do Siqueira a partir das 18h40, a cada meia hora, até as 21h40. Os trajetos têm duração de 20 minutos e o ônibus vai do terminal ao Parque Barigui e em seguida faz o retorno. A passagem custa R$ 6 e o retorno para o terminal é de graça.

Música ao vivo no trajeto

Decorado com luzes em LED e enfeites, o veículo traz uma atração especial: oferece música ao vivo durante o trajeto, com um repertório de versões clássicas de Natal e outras canções populares dessa época do ano.

A proposta é evidenciar como o silêncio do veículo, que é 100% elétrico, oferece extremo conforto aos passageiros e permite qualidade superior ao transporte. Até mesmo um violino ou um saxofone podem ser ouvidos sem qualquer interferência.

Demonstração da tecnologia

Foto: Divulgação/SMCS

O Volvo BZL Elétrico que está na operação de Natal já foi demonstrado em Curitiba, circulou por aproximadamente um mês nas linhas Inter 2 e Interbairros II, rota que integra vários bairros da cidade e move diariamente mais de 135 mil passageiros.

O veículo tem 12,6 metros de comprimento, é equipado com baterias de íon lítio de 94kWh e carrega até 80 passageiros, com autonomia para até 300 quilômetros. Ele pode circular durante todo o dia e recarregar as baterias na garagem do operador à noite.

Serviço

Ônibus elétrico de natal

Quando: terça-feira (19) a sábado (23/12), a partir das 18h40

Local: Terminal Campina do Siqueira

Endereço: R. Padre Anchieta, 2969 – Mercês

Ingresso: R$ 6 (retorno ao terminal é gratuito)

