Rock de Natal e Ano Novo em Curitiba: bar promove festas neste fim de ano

A programação de dezembro do Bar Crossroads está recheada com as festas mais roqueiras da cidade. Referência na cena musical de Curitiba há mais de 25 anos, a casa apresenta as suas tradicionais “Merry Rock Christmas” e a “New Years Rock”, as celebrações mais aguardadas do ano, que marcam o Natal e o Ano Novo, respectivamente, promovendo o fim de um ciclo em grande estilo e renovando as baterias para o novo ano.

No dia 23 de dezembro, a partir das 19h, a comemoração natalina do Crossroads, contará com uma programação musical repleta de grandes nomes da cena local, como Lenhadores da Antártida, com o melhor do folk rock, República Pine, com clássicos do pop em versão rock ,e Válvula Vapor, com grandes sucessos do rock nacional.

“Como muitas pessoas optam por passar o Natal em família, neste ano, o Merry Rock Christmas ocorre como um esquenta especial para a data, sendo celebrado no sábado (23), possibilitando um momento rock n’roll com os amigos e uma celebração íntima em família”, comenta Alessandro Reis, fundador do Bar Crossroads.

Os ingressos estão à venda com valores a partir de R$40 (meia-entrada / 1º lote / clientes Cross), podendo ser adquiridos via Cheers. A classificação é 18 anos.

Já a New Years Rock ocorre no dia 31 de dezembro, a partir das 22h, reunindo música ao vivo, com apresentações em dois palcos, decoração especial, telões para acompanhar a contagem regressiva para o novo ano, lounges de descanso e muito rock n’roll.

Estão confirmadas as bandas Thiago Filla Trio, abrindo a noite com muito rock n’roll; seguido pela Válvula Vapor; Lady Die, com hits do pop e rock; e o grupo Drive True com rock dos anos 90 e o melhor do Grunge. As apresentações ocorrem em dois palcos, o Palco Thunder e o Palco Cross.

“Queremos receber 2024 com grande estilo e muito rock n’roll. Preparamos uma programação musical com algumas das bandas mais queridas da cidade, além de uma estrutura especial com dois palcos”, completa Reis.

Os ingressos para o New Years Rock estão disponíveis pelo Cheers com valores a partir de R$90 (1º lote / meia-entrada / cliente Cross).

Rock e energia limpa

A celebração de Ano Novo ainda conta com uma parceria inédita no Brasil, entre o Bar Crossroads e o EcoFlow|Timber, líder global em soluções portáteis de energia solar e energia verde, se uniram para mostrar como funciona na prática uma solução sustentável para o armazenamento de energia, alimentando um palco inteiro do evento com energia limpa. Além disso, a Ecoflow |Timber vai assinar outras ações durante o New Years Rock, como a alimentação energética de uma estação especial para os clientes recarregarem seus celulares durante a noite.

O Bar Crossroads fica localizado na Av. Iguaçu, 2304, no bairro Água Verde. Mais informações pelo telefone ou whatsapp (41) 3243-3711 e nas redes sociais oficiais @barcrossroads (Facebook | Instagram).

Serviço

Merry Rock Christmas

Data: 23 de dezembro

Horário: a partir das 19h

Ingressos: A partir de R$40 (meia-entrada / primeiro lote / cliente Cross) pelo Cheers

Classificação 18 anos

New Years Rock

Data: 31 de dezembro de 2023

Horário: a partir das 22h

Local: Bar Crossroads (Av. Iguaçu, 2304, bairro Água Verde)

Ingressos: A partir de R$90 (1º lote / meia-entrada / cliente Cross) pelo Cheers.

Classificação 18 anos

