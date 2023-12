Museu das Ilusões está de volta: nova temporada em Curitiba durante as férias

Se você ainda não teve tempo de conferir o Museu das Ilusões, temos uma boa notícia: o espaço renovou a temporada em Curitiba e permanece até o dia 28 de janeiro no Jockey Plaza Shopping.

O Museu das Ilusões, único do gênero na América Latina, totalmente interativo, está em um espaço de cerca de 1500 m². A exposição conta com mais de 80 atrações, reunindo um acervo único de ilusões de ótica e experiências divertidas, que brincam com o cérebro e com a razão.

LEIA TAMBÉM:

>> Gebon, gigante dos sorvetes do Paraná, resgata nostalgia do Palito Premiado

>> Natal do Palácio Avenida em Curitiba tem ensaio especial do coral nesta sexta-feira

O espaço reúne diversão e conhecimento sobre ilusões visuais, que intrigam o público e a lógica, além de espaços instagramáveis, como a coleção de painéis 3D, que diverte os visitantes que fazem fotos e filmagens de situações que parecem impossíveis.

Em Curitiba, o Museu já recebeu mais de 80 mil visitantes, entre eles grupos escolares e de turismo.

Serviço

Quando: terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até 21h, domingos e feriados, das 12h às 20h, com entrada até 19h.

No mês de janeiro, o Museu abre também às segundas-feiras.

Onde: Jockey Plaza Shopping

R. Konrad Adenauer, 370 – Tarumã

Ingresso: R$ 70 inteira e R$ 35 meia entrada.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Tradição Bar de Curitiba que fechou após 119 anos vai reabrir! E o cardápio?? O que ela faz? Batom, cabelo bem feito e sucesso!! Kathy chama atenção por onde passa!