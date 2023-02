Há quem diga que o ano só começa depois do Carnaval. Para começar com grande estilo, com direito a cocktails de sabores surpreendentes, o Studio Continental, também conhecido como ‘o bar secreto sob o comando de Igor Bispo’, terá festa de Ano Novo fora de época, no primeiro sábado após o Carnaval. O evento está programado para o próximo dia 25 de fevereiro, no endereço secreto, onde o renomado bartender recepciona um pequeno grupo de convidados, aos sábados. Veja como ter acesso ao Réveillon fora de época!

+ Leia mais: Curitiba recebe pela primeira vez Banquete Medieval; veja o cardápio

Chama a galera!

Há alguns anos Curitiba não tem um Réveillon fora de época. A celebração foi realizada até 2013, na Praça da Espanha, quando grupos se reuniam, por meio das redes sociais, para marcar o evento. Com isso, o Continental Studio chega trazendo a oportunidade de celebrar mais uma vez o início de 2023, numa noite animada, divertida e que proporciona uma viagem sensorial ao mundo dos cocktails.

A caráter

E quem estiver vestido à carater, com roupa branca, será recebido com um Welcome Drink especial da casa. E não apenas isso, durante a Festa de Réveillon do Continental Studio haverá também o lançamento de uma novidade que promete encantar os apreciadores da alta coquetelaria.

+ Leia também: Curitiba recebe Torresmofest, o maior festival de torresmo do Brasil

Saiba como entrar!

Para ter acesso, os interessados devem entrar em contato pelo perfil do Instagram @cocktailscontinental e solicitar a reserva e a senha com o endereço.

O evento tem vagas limitadas e as reservas são feitas no perfil oficial do Continental, no Instagram (@cocktailscontinental).

Veja que incrível