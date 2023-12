Bar de Curitiba vai dar 100 chopes se Palmeiras for campeão do Brasileirão

Nesta quarta-feira (06) acontecerá a última rodada do Campeonato Brasileiro 2023 e, caso o Palmeiras seja o campeão, o Bávaro, bar localizado no Centro de Curitiba, dará 100 chopes gratuitos para os clientes. A partida entre Palmeiras e Cruzeiro será transmitida no estabelecimento a partir das 21h30.

Com telões para as transmissões de jogos, o Bávaro, instalado na Rua 24 Horas, virou ponto de encontro dos apaixonados por futebol em Curitiba.

Além do chope, no bar também é possível encontrar carne de onça, sanduíche no pão de alho e o Festival do Camarão com preços a partir de R$ 39,90.

Final do Brasileirão: bar dará chopes gratuitos se Palmeiras vencer

O Bávaro transmite o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras nesta quarta-feira (06), a partir das 21h30. O bar fica na Rua 24 Horas (R. Visconde de Nácar, sem número, Centro de Curitiba).

