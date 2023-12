Banda curitibana Barbatanas completa 20 anos com festa no Jokers

A banda curitibana Barbatanas está completando 20 anos de estrada e a comemoração será nesta sexta-feira (08), no Jokers Pub.

A festa ainda terá a participação dos grupos Rabo de Galo (tradicionalíssima banda underground da capital paranaense), The Yodees (lançando o single “Test drive”), e a estreia do quinteto The Fallen Flowers.

Os ingressos antecipados custam R$ 15 + taxa de conveniência (1º lote) e podem ser adquiridos na plataforma Go Ingressos.

O trio Barbatanas foi formado em 2003 por Vanderlei Canha (guitarra e vocal), Stefan Maas Wierzynski (baixo), e Luiz Carlos Braga (bateria).

Musicalmente, o grupo segue a linha da Surf Music Instrumental, mas também incorpora diversas influências de outros estilos. “São 20 anos de estrada, ininterruptos, dedicados à música instrumental autoral. Para nós, é um imenso prazer ter a chance de comemorar essa marca com os amigos. Todos estão convidados para essa festa que, para nós, será inesquecível”, diz Stefan.

A casa abre às 18h para o happy hour e os shows começam às 20h. O Jokers Pub fica na Rua São Francisco, 164, no Centro.

Serviço

O que: Show de 20 anos da banda Barbatanas.

Quando: 8 de dezembro (sexta-feira), a partir das 20h.

Onde: Jokers Pub (Rua São Francisco, 164, Centro).

Valores: Os ingressos antecipados custam R$ 15 + taxa de conveniência (1º lote) e podem ser adquiridos na plataforma Go Ingressos (https://goingressos.com.br/evento/20-anos-barbatanas).

