Revoada de drones vai iluminar Parque Barigui nesta quinta-feira

O céu do Parque Barigui vai brilhar nesta quinta-feira (7) à noite com o show de drones luminosos no entorno da árvore de Natal do ParkShoppingBarigüi, patrocinador do evento. Sucesso na edição passada, o balé aéreo volta na programação do Natal de Curitiba 2023.

A partir das 19h, o céu do Parque Barigui se transformará em um espetáculo de luz e tecnologia com o retorno do balé aéreo de drones luminosos.

A concentração para o espetáculo começa às 19h, com a recepção do público pela animada Banda Lyra Curitibana e por personagens natalinos prontos para interagir e tirar fotos com crianças e adultos. Para aumentar a festividade, serão distribuídos balões de led. Caso as condições climáticas permitam, os drones devem decolar às 19h30.

Antes do balé aéreo, está previsto o acendimento das 54 mil luzes LED que decoram a magnífica árvore de Natal do ParqueShoppingBarigui. Com 22 metros de altura e instalada em uma ilhota dentro do lago, a árvore se destaca como um símbolo luminoso na paisagem do parque.

Durante a apresentação, os drones luminosos formarão no céu elementos natalinos em uma coreografia tecnológica, prometendo surpreender e encantar todos os presentes.

