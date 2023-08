Com o objetivo cada maior de exaltar as “coisas” de Curitiba, a Tribuna preparou uma novidade muito legal. A partir desta terça-feira (29) estreia a nova coluna “Paraná: Uma História”. Assinada escritor e jornalista Diego Antonelli, mestre em Comunicação pela UFPR, a coluna será publicada semanalmente em um blog especial na Tribuna e também nas páginas do jornal impresso.

+ Veja também: UFPR oferece plantão psicológico para pessoas em processo de luto

Autor de 12 livros especialmente voltados para a história do Paraná e seus personagens, ele aceitou o desafio de trazer aos leitores da Tribuna, o mais tradicional jornal de Curitiba, um pouco das histórias do passado grandioso do nosso estado. “É uma honra e um privilégio ter uma coluna em um jornal histórico do nosso estado e ocupar um espaço tão nobre como este, que já foi ocupado profissionais gabaritados e reconhecidos nacionalmente”, disse à Tribuna.

A coluna terá Curitiba como objetivo, mas vai passear por toda a história do Paraná. “Espero contribuir com a disseminação dos principais fatos históricos de Curitiba e, consequentemente, do Paraná. Um dos papeis do jornalismo é exatamente este: disseminar conhecimento. Através de uma linguagem acessível, vou procurar contar como era a nossa capital do passado e como os fatos históricos tiveram influência no presente. Afinal, a história ajuda a explicar o passado, mas também exerce papel fundamental para a gente entender o presente e também projetar o futuro”, concluiu.

>>> Leia a coluna de estreia de Diego Antonelli chamada Presente, Passado e Futuro!

Diego Antonelli é jornalista graduado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mestre em Comunicação na Universidade Federal do Paraná e tem especialização em Sociologia Política também pela UFPR. Em 2023 foi o responsável por produzir os textos para o livro institucional que celebrou os 30 anos da fundação da empresa Neodent.

Atuou nos veículos Diário da Manhã e Jornal da Manhã. Trabalhou como repórter na Gazeta do Povo entre 2011 e agosto de 2016. Realizou e realiza reportagens como freelancer para a Gazeta do Povo, a revista Aventuras na História, Folha de São Paulo e Revista Ideias.

+ Leia mais: Gigante dos cosméticos da região de Curitiba abre vagas de trainee e estágio; salário chega a R$ 8 mil

Atua, também, como jornalista no Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região desde setembro de 2022. Teve experiência como assessor de imprensa na Assembleia Legislativa do Paraná. Atuou no Tribunal de Justiça do Estado, onde foi responsável por escrever o livro institucional para celebrar os 130 anos da instalação deste órgão no Paraná.

Publicou os seguintes livros:

Em Domínio Russo (2009),

Paraná: Uma História (2016),

Vindas: Memórias da Imigração – Volume 01 (2018),

Jornal Voz do Paraná: Uma história de resistência (2019),

TJPR: 130 anos de História (2021),

Ucrânias do Brasil: 130 anos de cultura e tradição ucraniana (2021);

Caminhos do Paraná – História e Legado (2021);

PUCPR na rota para o futuro: um reitorado de inovação para a educação (2021);

Vindas: Memórias da Imigração – Volume 02 (2022);

O professor que descobriu a Antártica: vida e obra de Metry Bacila (2022);

“Do Centro Commercio à ACIPG – um século de história (2022).

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná