5 receitas de donuts simples e fofinhos

O donut é uma rosquinha típica nos Estados Unidos, mas tem conquistado o paladar dos brasileiros. Geralmente preparado com uma massa açucarada e com cobertura de diversos sabores, a iguaria é fácil e simples de fazer. Por isso, é uma excelente opção para acompanhar o seu lanche da tarde. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de donuts fofinhos para você preparar. Confira!

Donut de chocolate

Ingredientes

Massa

4 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de cacau em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

85 g de manteiga

3/4 de xícara de chá de açúcar

1 ovo

115 g de chocolate amargo derretido

1 1/4 de xícara de chá de leite

Óleo para fritar

Manteiga para untar

Cobertura

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

7 colheres de sopa de chocolate em pó

200 g de creme de leite

Chocolate granulado para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o cacau, o fermento em pó e o bicarbonato e misture bem. Reserve. Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter uma mistura homogênea. Junte o ovo e o chocolate derretido e bata por 5 minutos. Acrescente os ingredientes secos reservados e o leite e mexa com uma espátula. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga, disponha a massa e leve à geladeira por 30 minutos.

Após, com o auxílio de um cortador circular de aproximadamente 7 cm, corte um círculo de massa. Utilize outro cortador de 3 cm para cortar um buraco no centro e formar a rosquinha. Repita o processo com toda a massa. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, com a ajuda de uma escumadeira, frite os donuts e coloque em um recipiente com papel toalha para retirar o excesso de óleo. Reserve.

Brigadeiro

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o brigadeiro começar a desgrudar da panela. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem. Mergulhe a metade de cada donut no brigadeiro e decore com chocolate granulado. Sirva em seguida.

Donut de pão de queijo

Ingredientes

1 ovo

200 ml de leite gelado

400 ml de polvilho doce

1/2 xícara de chá de óleo

100 g de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o ovo, o leite, o óleo, o sal, o queijo ralado e o polvilho doce e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido em 180º C até dourar. Após, desligue o fogo e espere esfriar. Em seguida, com o auxílio de um cortador circular de aproximadamente 7 cm, corte um círculo de massa. Utilize outro cortador de 3 cm para cortar um buraco no centro e formar a rosquinha. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Donut de banana com pasta de amendoim (Imagem: msaandy033 | Shutterstock)

Donut de banana com pasta de amendoim

Ingredientes

Massa

100 g de farinha de aveia

1 ovo

100 g de fermento químico em pó

2 bananas maduras

120 g de pasta de amendoim

30 g de adoçante

120 g de iogurte

100 ml de leite

Manteiga para untar

Cobertura

1/2 xícara de pasta de amendoim

1/4 de xícara de açúcar de confeiteiro

2 colheres de sopa de leite

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

Amendoim a gosto para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o ovo e o adoçante e misture bem. Adicione o iogurte, o leite e a pasta de amendoim e misture novamente. Reserve. Descasque as bananas, amasse com a ajuda de um garfo e adicione à mistura reservada. Acrescente a farinha de aveia e o fermento em pó e misture até incorporar bem. Reserve.

Unte uma assadeira com manteiga, despeje a massa e leve ao forno preaquecido em 180ºC por 20 minutos. Após, retire do forno e espere esfriar. Com o auxílio de um cortador circular de aproximadamente 7 cm corte um círculo de massa. Utilize outro cortador de 3 cm para cortar um buraco no centro e formar a rosquinha. Repita o processo com toda a massa. Reserve.

Cobertura

Em uma tigela média, misture a pasta de amendoim, o açúcar de confeiteiro, o leite e o extrato de baunilha. Bata até ficar homogêneo e cremoso. Mergulhe a parte superior de cada donut na cobertura de pasta de amendoim. Polvilhe o amendoim. Coloque em uma grade de resfriamento para que a cobertura endureça ligeiramente. Sirva em seguida.

Donut de baunilha com limão

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de chá de fermento em pó

1/4 de colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de manteiga derretida

2 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

Cobertura

1 xícara de açúcar de confeiteiro

3 colheres de sopa de suco de limão

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó e o sal. Em outra tigela, bata os ovos até ficar homogêneo e adicione o leite, a manteiga e o extrato de baunilha, misturando bem até ficar homogêneo. Junte a mistura úmida aos ingredientes secos, mexendo até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Coloque a massa em formas de donuts, enchendo cada cavidade até 3/4 da sua capacidade. Leve ao forno médio preaquecido até dourar. Deixe os donuts esfriarem na forma por alguns minutos.

Cobertura

Em uma tigela média, misture o açúcar e o suco e as raspas de limão, mexendo até obter uma consistência lisa e espessa. Mergulhe a parte superior de cada donut na cobertura. Coloque-os em uma grade de resfriamento para que a cobertura endureça ligeiramente. Sirva em seguida.

Donut de maçã com caramelo

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de chá de fermento em pó

1/4 de colher de chá de sal

3/4 de xícara de chá de leite

2 ovos

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 maçã picada em cubos

Cobertura

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de manteiga

1/4 de xícara de chá de creme de leite

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó e o sal. Em outra tigela, bata os ovos até ficar homogêneo e adicione o leite, a manteiga e o extrato de baunilha, misturando bem até ficar homogêneo. Junte a mistura úmida aos ingredientes secos, mexendo até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Acrescente a maçã e misture. Coloque a massa em formas de donuts, enchendo cada cavidade até 3/4 da sua capacidade. Leve ao forno médio preaquecido até dourar. Deixe os donuts esfriarem na forma por alguns minutos.

Cobertura

Em uma panela, coloque o açúcar mascavo e a manteiga. Leve ao fogo médio e mexa constantemente até que a manteiga derreta e o açúcar se dissolva. Após, adicione o creme de leite à panela. Continue mexendo até que todos os ingredientes estejam completamente combinados e o caramelo esteja liso e uniforme. Retire a panela do fogo e deixe o caramelo esfriar um pouco. Depois, mergulhe o donut na cobertura de caramelo, cobrindo toda a superfície. Sirva em seguida.