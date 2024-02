No Dia Nacional da Criança Traqueostomizada, 18 de fevereiro, o Pequeno Príncipe, maior e mais completo hospital exclusivamente pediátrico do país, promove um evento para ampliar o conhecimento sobre o manejo e atendimento destes pacientes. Com a participação dos médicos e enfermeiras da instituição, a programação será voltada para pais, responsáveis e profissionais que atuam com esse público. Entre os temas que serão abordados, por exemplo, estão as dicas e os cuidados diários.

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico de baixa complexidade que dura cerca de 40 minutos e que, por meio de uma pequena abertura no pescoço (traqueia), o médico insere uma cânula (um tubo) para facilitar a chegada de ar até os pulmões em pacientes que apresentem uma obstrução na laringe.

+ Leia mais: Shopping de Curitiba ultrapassa R$ 1,5 bilhão em vendas e investe em mega expansão

Relativamente comum na população pediátrica, inclusive na com menos de 1 ano, o procedimento é indicado nos casos de intubação prolongada para ventilação mecânica; pacientes com pneumonias de repetição; malformações; tumores na face e no pescoço; paralisia bilateral das cordas vocais; trauma no pescoço, entre outros.

Com os avanços das técnicas de suporte de vida e o tratamento de doenças crônicas, cada vez mais aumenta o número de pacientes que, temporariamente ou permanentemente, utilizam esse tipo de dispositivo. Um levantamento de 2023, produzido pela Academia Brasileira de Otorrinolaringologia Pediátrica (ABOPe), com onze centros brasileiros especializados no atendimento e realização dessa cirurgia no público infantil, revelou que houve crescimento de 23% no número de procedimentos em 2022, comparado a 2021, entre crianças de 0 a 3 anos.

+ Leia mais: Novo deslizamento aumenta cratera em rodovia de Santa Catarina; VÍDEO

O Pequeno Príncipe possui um Ambulatório de Traqueostomia que funciona uma vez por semana para acompanhamento de pacientes que já receberam alta hospitalar, mas continuam traqueostomizados. O atendimento e orientação às famílias são realizados por enfermeiros especializados. Esses profissionais também são responsáveis pelo encaminhamento à equipe multiprofissional que presta assistência na retaguarda e é composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

Serviço

O Encontro sobre cuidados com crianças e adolescentes traqueostomizados do Hospital será realizado das 10 às 12h, na Praça do Bibinha, no próprio Pequeno Príncipe (Rua Desembargador Motta, 1070). Para participar, é importante confirmar presença, por meio deste link.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba