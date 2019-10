Dois shows no fim de semana terminaram com celulares extraviados por ladrões. No sábado (5), celulares foram furtados do público durante um festival sertanejo em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Já no domingo (6), na Arena da Baixada, em Curitiba, após um show em homenagem à campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, um ladrão fazia arrastão do lado de fora, assaltando o público que saia do espetáculo.

Durante o festival de música sertaneja Festeja, no Expotrade, em Pinhais, uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil com dez celulares roubados. A mulher que agia no festival sertanejo foi encaminhada por policiais da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe) para a Delegacia de Pinhais, onde segue presa.

No domingo, um homem morreu baleado em confronto com a Polícia Militar (PM) no bairro Água Verde após roubar celulares de vítimas na saída do show Outubro Rosa, na Arena da Baixada. O suspeito estava armado com um revólver e teria levado dez celulares de pessoas que retornavam do show.

O suspeito foi flagrado pela PM enquanto assaltava uma mulher na esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Lamenha Lins. Houve confronto com a PM e o suspeito foi baleado. O Siate foi acionado, mas o suspeito não resistiu e morreu na ambulância.

Cuidado em shows

O delegado chefe da Demafe, Clóvis Galvão, orienta quem vai a shows ou outros eventos com público grande a ter o máximo de cuidado com seus pertences, especialmente celulares. “Quem furta celular abre bolsas, por isso o melhor é sempre deixar a bolsa na frente do corpo e nunca de lado ou nas costas”, alerta o policial.

O registro do Boletim de Ocorrência também é essencial, para que a polícia possa fazer a investigação para recuperação do aparelho e devolução necessária.