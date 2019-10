Com Marília Mendonça e outros destaques, o Festeja volta novamente à região de Curitiba neste sábado (5). O festival acontece a partir das 19h, na Arena Expotrade, em Pinhais, na região metropolitana, e ainda conta com a participação. Os ingressos estão à venda via Disk-Ingressos, a partir de R$80.

Pela primeira vez na Arena Expotrade, o Festeja Curitiba inova na estrutura com setores exclusivos. Diferente das outras edições, o público terá acessos aos seguintes setores: Backstage (Open Bar),

Arena Premium, Arena Festeja e os exclusivos Bangalô Vip e Camarote Premium que são fechados para 10 e 15 pessoas respectivamente.

Além de Marília, o evento vai ter Zé Neto & Cristiano, Jerry Smith, Jeann & Julio e Diego & Victor Hugo. A noite de muita música sertaneja acaba com o show de Jammil.