A Arena da Baixada recebe, neste domingo (6), um evento que tem foco em conscientização, mas que vai reunir nomes da música brasileira num só palco. Pelo menos 25 mil pessoas são esperadas no Festival Outubro Rosa, numa grande festa que vai ter toda a renda líquida com a venda de ingressos, mais de 300 mil reais, destinada ao Hospital Erasto Gaertner, referência no tratamento de câncer e que vai usar o dinheiro para a construção do Erastinho, primeiro Hospital Oncopediátrico do sul do país.

Neste ano, são 16 nomes da música nacional em prol da conscientização do câncer de mama. Entre eles: É o Tchan, Paula Fernandes, Roberta Miranda e Daniel são alguns dos confirmados. Os ingressos para a Pista Premium já se esgotaram, mas para a pista e arquibancada ainda estão disponíveis e são vendidos apenas nas farmácias Nissei.

Além destes nomes acima, o evento também vai ter shows de Edson & Hudson, Lauana Prado, Gustavo Mioto, Henrique & Diego, Yasmin Santos, Gustavo Toledo & Gabriel, Padre Reginaldo Manzotti, Rick & Renner, Léo Chaves, Bruna Viola, Edu Chociay e Lucas Lucco, que se apresentou nas ultimas duas edições do festival. As apresentações começam a partir do meio-dia.

Importante ficar atento

O câncer de mama atinge todos os anos quase 60 mil novos casos no Brasil e 250 mil em todo o mundo. Uma doença silenciosa que se descoberta no início, maiores são as chances de cura. Durante todo o mês de outubro é realizada uma grande campanha em todo o estado com o intuito de promover uma mobilização sobre a seriedade do autoexame, estimulando as mulheres a cuidarem da saúde mantendo em dia seus exames e consultas.