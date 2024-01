Durante o feriado de Ano Novo, foram registrados diversos flagrantes de veículos acima da velocidade permitida nas rodovias federais e estaduais do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre 29 de dezembro e 1º de janeiro, foram mais de cinco mil imagens de motoristas transitando acima da velocidade.

Nas rodovias estaduais o número é ainda maior. Conforme dados do Batalhão de Polícia Rodoviária, foram capturadas 6.949 imagens de veículos em excesso de velocidade.

Durante os quatro dias da Operação Ano Novo, a PRF fiscalizou 7.596 veículos, 8.275 pessoas e prendeu 31 pessoas. Foram registrados 64 acidentes com 79 pessoas feridas e sete mortes. Em comparação com os números do Natal, o número de mortes na estrada caiu 30%.

No período do feriado, 384 motoristas foram flagrados ultrapassando em locais proibidos e, em 245 ocasiões, algum dos ocupantes dos veículos não utilizava o cinto de segurança. Sobre segurança, 54 crianças estavam sem o dispositivo de retenção correto ou irregularmente instalado. Além das multas de velocidade, a PRF aplicou 2.285 multas por diversas infrações.

Ainda nas estradas federais, 72 motoristas foram autuados por embriaguez e três foram presos por dirigirem embriagados. Em comparação com o feriado do Natal, aumentou em 20% o número de motoristas bêbados. Também foi registrado aumento de mais de 300 testes de bafômetro.

Com relação aos motoristas dirigindo acima da velocidade, a PRF revelou uma média de mais de 60 flagrantes por hora. Uma das situações envolveu um Jaguar, que estava trafegando a 171 km/h na BR-277, no oeste do Paraná. Em Maringá também houve outra ocorrência: um Santana foi visto a 159 km/h na BR-376.

A PRF relembra que essa é uma infração gravíssima, na qual os motoristas estão sujeitos a multa de R$ 880,41, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Rodovias estaduais do Paraná registram mais de 3 mil autos de infração

A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária, também realizou a Operação Réveillon entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro. Nos quatro dias foram 3.181 autos de infrações de trânsito, 46 acidentes, 47 vítimas e seis mortes. O número de feridos caiu 36% e o de fatalidades diminuiu 14% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O batalhão destaca as irregularidades envolvendo a falta de uso do cinto de segurança e a ausência de cadeirinhas adequadas para bebês e crianças, que totalizaram 494 infrações em todo o estado.

“Importante lembrar que os dispositivos de retenção são essenciais para a segurança do condutor e passageiros em toda viagem, principalmente pelo fato que contribui exponencialmente para diminuição de lesões graves e óbitos, em sinistros de trânsito”, destaca PM.

Também foram realizados 1.736 testes de etilômetro, que resultaram em 54 infrações de embriaguez ao volante e 14 prisões por embriaguez.

Sobre a direção acima da velocidade, a PM relata que no dia 1º de janeiro, um veículo na PR-364, em Terra Roxa, foi flagrado a velocidade de 180 km/h, sendo que o limite da via é de 80 km/h.

