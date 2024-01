O trânsito nas rodovias do Paraná continua intenso nesta terça-feira (02) com a movimentação de pessoas que estão saindo das praias e retornando para casa. Uma estimativa da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o litoral do Paraná, aponta que esse deve ser o dia de maior movimento nas pistas sentido Curitiba.

Conforme a previsão da concessionária, os horários de maior pico devem ser entre às 5 horas às 20 horas. Nesta manhã, quem está na PR-407, na região de Praia de Leste, e segue sentido Curitiba, já enfrenta um enorme congestionamento.

Dados divulgados pela Arteris Litoral Sul nesta terça-feira (02), apontam que entre 21 de dezembro e 01 de janeiro, cerca de 3.102.329 de veículos trafegaram ao longo dos 356,6 quilômetros da concessão, que é composta por BR-101/SC, BR-376/PR e BR-116/PR (Contorno Leste), trecho entre Palhoça/SC e Quatro Barras/PR.

Portanto, os motoristas devem viajar preparados para, possivelmente, enfrentar algumas filas.

Confira mais informações sobre o trânsito nas principais rodovias do Paraná:

Trânsito na BR-277

Em boletim divulgado às 6 horas desta terça-feira (02), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o movimento na BR-277 está tranquilo e sem interdições nos dois sentidos da rodovia.

Congestionamento na BR-376

Em atualização às 9h20, a Arteris Litoral Sul informou que há ponto de lentidão do km 682 ao km 679 da BR-376, na região de Guaratuba. A PRF também completou que a rodovia está com fluxo intenso sentido Curitiba.

Trânsito na BR-116

De acordo com a Arteris Litoral Sul, na manhã desta terça-feira (02) o fluxo em ambos os sentidos da BR-116/PR, no Contorno Leste, está normal.

Pontos de lentidão na BR-101

Nesta terça, a rodovia que segue com movimento mais intenso sentido Curitiba é a BR-101. Há diversos pontos de lentidão:

Km 116 ao km 112, em Itajaí;

Km 122 ao km 120, em Itajaí;

Km 136 ao km 126, entre Balneário Camboriú e Itajaí;

Km 157 ao km 144, entre Porto Belo e Balneário Camboriú.

Movimento das estradas do Paraná em tempo real

Antes de pegar a estrada, é possível acompanhar o movimento nas rodovias pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF. Confira:

👮‍♂️ Condições de Trânsito |02.janeiro.2024- 06h



BR 376

➡️Sentido Curitiba, fluxo intenso com alguns pontos de lentidão.



➡️Sentido SC – sem lentidão



BR 277 -Litoral.

Sem lentidão em ambos os sentidos



Siga o canal “PRF Paraná” no WhatsApp: https://t.co/KnSgLk1Fqh



PRF Paraná — prf_pr (@prf_pr) January 2, 2024

Pontos de lentidão na BR-101/SC:



➡Sentido Curitiba

📍Do km 116 ao 112, em Itajaí;

📍Do km 122 ao 120, em Itajaí;

📍Do km 136 ao 126, entre Baln. Camboriú e Itajaí;

📍Do km 157 ao 144, entre Porto Belo e Baln. Camboriú.



🌧Chove em pontos alternados. pic.twitter.com/MOAcMZAkkO — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 2, 2024

