A Polícia Militar do Paraná (PMPR) divulgou a idade e ficha criminal dos sete homens mortos durante confronto no bairro Parolin, em Curitiba, no último domingo (31). A situação começou por volta das 4h30, quando a PM recebeu a denúncia de moradores relatando cerca de 50 disparos de arma de fogo no bairro.

Toda a situação teria acontecido por conta da disputa de território entre traficantes da região. Durante a ocorrência, equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) e do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) entraram em diversos confrontos com os criminosos.

No dia também foram apreendidas diversas armas, munições, coletes balísticos, drogas e dinheiro.

De acordo com as informações divulgadas pela PMPR, os sete homens mortos já tinham cometido outros crimes anteriormente. Alguns estavam cumprindo pena em regime aberto e fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Os sete criminosos tinham menos de 30 anos.

Informações de homens mortos em confronto no Parolin

Masculino, 24 anos, natural de Ponta Grossa e residente no mesmo município. Possuía anotações criminais por roubo e tráfico de drogas. Fazia uso de tornozeleira eletrônica e cumpria regime no formato prisão domiciliar parcial.

Masculino, 25 anos, natural de Pariquera-Açu (SP) e residente no bairro Parolin. Possuía anotações criminais por roubo, furto e drogas para consumo. Havia sido preso no dia 14 de março de 2023 em Curitiba após roubo de uma corrente de ouro no Centro. Foi liberado na mesma data, após pagamento de fiança. Fazia uso de tornozeleira eletrônica e cumpria regime no formato semiaberto harmonizado.

Masculino, 20 anos, natural de Ponta Grossa e residente no mesmo município. Quando era menor de idade, respondeu ato infracional pelo crime de estupro de vulnerável.

Masculino, 27 anos, natural de Curitiba e residente no bairro Uberaba. Possuía anotações criminais por receptação, roubo e corrupção de menores. Fazia uso de tornozeleira eletrônica e cumpria regime aberto.

Masculino, 25 anos, natural de Curitiba e residente no bairro Abranches. Possuía anotações criminais por lesão corporal, violência doméstica, dano qualificado, roubo, falsa identidade, corrupção de menor e drogas para consumo. Fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Masculino, 21 anos, natural de Curitiba e residente no bairro Uberaba. Possuía anotações criminais por porte ilegal de arma de fogo e drogas para consumo. Cumpria regime aberto com pena de medidas alternativas. No caso, prestava serviços à comunidade.

Masculino, 23 anos, natural de São Manoel (SP) e residente em Guaratuba, no litoral do Paraná. Possuía anotações criminais por violência doméstica, tráfico de drogas, corrupção de menores e lesão corporal. Familiares e ex-esposa tinham medida protetiva contra ele. Em 2023, foi preso nove vezes em Guaratuba. Estava em liberdade provisória.

Inquérito sobre confronto no Parolin é instaurado

A PMPR informou que nesta terça-feira (02) foi publicada a Portaria de Instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) dos confrontos no Parolin. O IPM é acompanhando pelo Ministério Público e Corregedoria da PMPR. O rito segue o que está previsto no Decreto-Lei 1.002/1969 (Código de Processo Penal Militar) e Decreto-Lei 3.689/1941 (Código de Processo Penal).

Conforme a previsão legal, ao término do IPM, os autos são encaminhados ao Ministério Público (MP) que é o titular da ação penal. Nessa etapa, o MP decide se apresenta ou não denúncia ao Poder Judiciário.

