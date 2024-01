As irmãs Emanuela Milanez, 17 anos, e Eloisa Rebeca Milanez, 15 anos, estão desaparecidas desde a madrugada de segunda-feira (01) em Matinhos, no litoral do Paraná. Ambas estão na página de desaparecidos da Polícia Civil do Paraná e a família segue em buscas de informações.

A família informou que as adolescentes saíram de casa para ver a queima de fogos que aconteceu na Avenida Atlântica, na praia de Caiobá, nos espaços revitalizados da orla da cidade. Entretanto, desde então, elas sumiram.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), a mãe conseguiu falar com Eloisa por volta das 8 horas. Nesse contato, a filha mais nova disse que elas ainda estavam na praia e que já retornariam para casa, o que não aconteceu.

Depois disso, os dois celulares foram desligados. A família procurou a PC para fazer um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento das duas adolescentes no litoral do Paraná.

Quem tiver informações sobre as irmãs, pode entrar em contato com a polícia pelo número (41) 3511-0300. Emanuela estava usando um vestido curto preto e Eloisa estava com um vestido prateado.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Grana na conta! Mega da Virada 2023 dá prêmio para 21 apostas de Curitiba; Resultado! Óbitos confirmados! MISTÉRIO!!! Você não faz ideia do que aconteceu com 4 pessoas nesse carrão! Tá chegando a hora! Já calculou? Saiba quanto vai custar o IPVA do seu carro no Paraná!