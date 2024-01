Um grave acidente resultou na morte do motorista de uma caminhonete na BR-376, no município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, na manhã desta segunda-feira (1º). O condutor do veículo saiu da pista e bateu no anteparo. O automóvel parou praticamente em posição vertical, encostado na estrutura de uma passarela.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 5h40, no km 489. O carro, emplacado no município de Irati, seguia no sentido Tibagi. O carro bateu contra um anteparo, voou e parou pendurado na passarela.

O motorista era o único ocupante da caminhonete. Ele não usava cinto de segurança e morreu no local. A PRF acredita que a falta do cinto pode ter agravado as consequências do acidente.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa e o carro foi levado para o pátio da PRF em Ponta Grossa. Equipes da Polícia Científica e Corpo de Bombeiros também foram até o local.

