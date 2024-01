O sonho de ganhar na Mega da Virada 2023 chegou para cinco apostas, na noite deste domingo (31). Os cinco ganhadores vão dividir o maior prêmio da história das loterias no Brasil: R$ 570 milhões. Infelizmente, nenhuma destas apostas ganhadoras é do Paraná. Porém, a quina da Mega da Virada 2023 garantiu um “prêmio de consolação” para 21 apostas realizadas em Curitiba. Uma destas apostas de Curitiba era um bolão que faturou R$841 mil em prêmio.

>> Resultado da Mega Sena da Virada 2023: 21, 24, 33, 41, 48 e 56.

A Mega da Virada saiu para 5 apostas. Os ganhadores são de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipira (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP). Cada uma destas apostas garantiu um prêmio de R$ R$117.7 milhões.

Já as apostas de Curitiba que ganharam na quina da Mega Sena, que é quando o apostador acerta cinco dos seis números premiados, ganharam um prêmio recheado também. Cada uma que fez aposta simples com 6 números ganhou R$ 70 mil. Uma das apostas realizada na Loterias Ana Paula contou com 17 números apostados, o que rendeu R$841 para cada um dos 62 participantes.

O próximo sorteio da Mega Sena acontece na quinta-feira e tem como prêmio o valor de R$ 3 milhões.

Veja abaixo o detalhamento das apostas que ganharam na quina da Mega da Virada em Curitiba!

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A MUNICIPAL LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR BRASILIA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR CABRAL LOTERICO 7 Não Bolão 22 R$140.167,06 CURITIBA/PR ELEFANTE DA FORTUNA 9 Não Simples 1 R$280.334,32 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR KI SORTE LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR LOTERIAS ANA PAULA 17 Não Bolão 62 R$841.002,72 CURITIBA/PR LOTERIAS ANA PAULA 12 Não Bolão 35 R$490.584,85 CURITIBA/PR LOTERIAS CAIUA LTDA 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR LOTERIAS MURICY 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR LOTERIAS PINHEIRAO 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR LOTERIAS VILA SAO PEDRO 6 Não Bolão 6 R$70.083,54 CURITIBA/PR MUNDO DAS LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR MUNDO DAS LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR REPUBLICA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$70.083,58 CURITIBA/PR TALISMA LOTERICO 6 Não Simples 1 R$70.083,58

Como jogar na Mega Sena?

Para apostar na Mega Sena é preciso marcar de 6 a 20 números do volante, ou deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha. ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos, na chamada Teimosinha.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Porém, é possível ter mais chances ao apostar com mais números. O máximo de números que a Mega Sena permite são 20, mas o preço da aposta salta para R$ 193,8 mil.

