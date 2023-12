Chegou o dia de ficar milionário, data do sorteio mais esperado do ano! A Mega da Virada 2023, concurso 2670, promete pagar na noite deste sábado (31) o prêmio histórico de R$ 570 milhões. Este é o maior valor de toda a historia das Loterias da Caixa.

O prêmio da Mega Sena da Virada não acumula e, se nenhuma aposta acertar as seis dezenas, o dinheiro será dividido entre os que acertaram a quina (cinco dos seis números sorteados) e assim por diante. Você confere o resultado da Mega da Virada, aqui na Tribuna do Paraná, a partir das 20h!

Resultado Mega da Virada 2023

Confira a partir das 20h.

Ganhou na Mega da Virada? Saiba o que fazer!

A primeira precaução que o apostador deve tomar é já no momento da aposta. Assim que estiver com o bilhete da lotérica em mãos, preencha um campo na parte de trás com nome, CPF, endereço e assinatura do apostador. Além disso, fique atento ao prazo de 90 dias a partir da homologação da aposta. Depois desse prazo, mesmo que ele vá à lotérica ou à Caixa com o bilhete com os números sorteados, não receberá o dinheiro.

Cuide bem do seu bilhete, pois o prêmio só é pago se o código da aposta estiver preservado. Se os números da aposta estiverem danificados não há problema, desde que o código esteja intacto.

