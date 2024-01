Nesta segunda-feira (01), primeiro dia de 2024, muitas pessoas que viajaram para as festividades do Ano Novo começam a pegar a estrada novamente para retornar para casa, provocando mais movimento nas rodovias.

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra as BRs 116/PR, 376/PR e 101/SC, os horários de maior movimento nas estradas nesta segunda deve ser entre às 6 horas e às 21 horas.

A concessionária prevê que o dia de maior movimento será nesta terça-feira (02), nas pistas sentido Curitiba. No período do Ano Novo, a Arteris estimou que 2.045.624 veículos circularam pelas rodovias.

Confira mais informações sobre o trânsito nas principais rodovias do Paraná:

Movimento na BR-277

Em boletim divulgado às 11 horas desta segunda-feira (01), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o movimento na BR-277 está tranquilo e sem interdições.

Trânsito na BR-376 e BR-116

A Arteris Litoral Sul afirmou que o trânsito na BR-376 e BR-116 está sem filas na manhã desta segunda-feira.

Trânsito na BR-101

Nesta manhã, a única rodovia com movimento mais intenso é a BR-101, na região das praias de Santa Catarina. Conforme boletim da Arteris, divulgado às 11h42, há pontos de lentidão na pista sentido Curitiba, no km 117 ao km 112, em Itajaí e do km 155 ao km 122, entre Porto Belo e Balneário Camboriú.

Movimento das estradas do Paraná em tempo real

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF. Confira:

BR-116/PR (Contorno Leste) e BR-376/PR apresentam fluxo normal.



–



Ponto com fluxo intenso na BR-101/SC:



➡️ Sentido Curitiba

📍km 134 ao km 127, entre Bal. Camboriú e Itajaí.



🌔☁ Tempo bom no Paraná, com neblina na BR-376/PR.

🌧 Chove em pontos alternados em Santa Catarina. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 1, 2024

👮‍♂️ *Condições de Trânsito |01.jan.2024 11h*



Trânsito ainda tranquilo nas rodovias federais do Paraná.



Sem interdições no momento.



Redobre os cuidados e boa viagem!!!



Siga o canal “PRF Paraná” no WhatsApp: https://t.co/KnSgLk1Fqh

PRF Paraná — prf_pr (@prf_pr) January 1, 2024

