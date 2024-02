As inscrições para o concurso público do Quadro Próprio do Governo do Paraná abrem a partir das 9h da próxima segunda-feira (5). As inscrições serão recebidas até o dia 7 de março e devem ser realizadas no Portal Oficial do concurso. Os valores para a inscrição são de R$ 90 e R$ 130, dependendo do cargo que o candidato irá concorrer.

Até o dia 9 de fevereiro será possível solicitar a isenção de taxa, desde que o candidato cumpra os requisitos estabelecidos no edital para realizar essa solicitação.

O concurso público ofertará inicialmente 253 vagas, tendo funções para o Ensino Médio, Ensino Médio Técnico (50 vagas) e Ensino Superior (203 vagas). A prova objetiva será realizada no dia 14 de abril em seis municípios: Curitiba, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina e Umuarama.

As vagas do Concurso Público para o Governo do Paraná são nas seguintes áreas:

Para Agentes Profissionais

Assistente Social (48 vagas),

Administrador (45 vagas),

Contador (42 vagas),

Psicólogo (14 vagas),

Economista (11 vagas),

Comunicador Social (8 vagas),

Engenheiro Civil (7 vagas),

Estatístico (5 vagas),

Médico (3 vagas),

Engenheiro Mecânico (2 vagas),

Bibliotecário (2 vagas),

Engenheiro de Segurança do Trabalho (2 vagas),

Analista de Procuradoria (2 vagas),

Terapeuta Ocupacional (3 vagas),

Nutricionista (2 vagas)

Engenheiro Ambiental (1 vaga),

Engenheiro Cartógrafo (1 vaga),

Engenheiro de Pesca (1 vaga),

Engenheiro Eletricista (1 vaga),

Pedagogo (1 vaga),

Desenhista Industrial Gráfico (1 vaga).

Para Agentes de Execução:

Enfermagem (24 vagas),

Técnico de Manejo e Meio Ambiente (9 vagas),

Laboratório (6 vagas),

Segurança do Trabalho (5 vagas),

Fiscal Metrológico (4 vagas) e

Fiscal de Meio Ambiente (2 vagas).

Com salários entre R$ 4.231,60 a R$7.616,88, o concurso terá a validade de dois anos, podendo ser prorrogável por mais dois. Isso permitirá que mais candidatos possam ser chamados ao longo do período.

Em caso de outras dúvidas, o candidato deve ler atentamente o edital ou entrar em contato com o Instituto AOCP através do e-mail candidato@institutoaocp.org.br ou de segunda a sexta-feira (exceto feriados) pelo telefone (44) 3013-4900.

