Fim 30ª edição do Rally de Regularidade Transparaná

Depois de uma semana com trilhas, lama e muita velocidade, a 30ª edição do Rally de Regularidade Transparaná acabou no sábado (17) na Praça dos Namorados, em Guaratuba, no Litoral. A iniciativa é do Jeep Club de Curitiba.

Com um trajeto de mais de 2 mil quilômetros, entre 300 carros e motos, o evento contou com sete etapas – a primeira no dia 11 de fevereiro em Guaíra, na região oeste do Paraná, passando por Umuarama, Apucarana, Guarapuava, Castro, Curitiba e Guaratuba. No total, foram 114 cidades envolvidas, desafiando pilotos de Rally 4×4, Trilha 4×4, Adventure e Motos a demonstrarem suas habilidades em condições variadas de terreno e clima.

Diferentemente de outros rallies de velocidade, o Transparaná exige que os participantes sigam uma rota pré-definida e mantenham uma velocidade constante. A navegação precisa ser precisa, utilizando-se de instrumentos como GPS, planilhas e bússolas.“Elaboramos uma planilha que dita a velocidade em que eles devem estar em cada trecho da prova e cada competidor tem o posicionamento controlado por satélite. Ganha quem for mais preciso, e não necessariamente mais rápido”, comentou a presidente do Jeep Clube Curitiba, Ana Carolina Weddernhoff.

O evento também buscou promover ações solidárias e socioambientais por onde passou. Houve distribuição de cestas básicas e kits de higiene pessoal para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Sementes de árvores nativas foram lançadas ao longo da trilha, enquanto alunos da Apae foram convidados a conhecer os veículos de perto.

