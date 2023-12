Disque-denúncia 181 é anonimato garantido; 40 mil ligações em 2023

O Disque-Denúncia 181, programa da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) desenvolvido para receber denúncias anônimas sobre diversos tipos de crimes que acontecem no estado, trocou recentemente de gestão. Há cerca de três meses, o coronel Walter Antonio Cardoso de Aguiar assumiu a coordenação do projeto, que era feita até então pelo major Freitas.

Pensando em como dar continuidade ao trabalho, o coronel Aguiar revelou em entrevista para a Tribuna do Paraná que um dos objetivos da nova coordenação é melhorar a divulgação do Disque-Denúncia 181. “Depende basicamente dessa divulgação para a sociedade ter conhecimento e usar a ferramenta para fazer as denúncias”.

O serviço contribui com o trabalho das forças de segurança do estado. A população pode fazer as denúncias anônimas pelo telefone, ligando 181 ou pela internet, acessando a página do programa. Até o dia 28 de novembro, o canal recebeu 41.635 denúncias em 2023. Em 2022, o total foi de 47.248. Já em 2021 foram 52.409 situações reportadas. Curitiba foi a cidade com o maior número de denúncias em 2023.

Investindo na divulgação, o coronel acredita que mais pessoas, além da região da capital, serão engajadas. Ele acrescenta que já foi solicitado material para fazer a publicidade, que também deve ser inserida nas redes sociais, televisão e rádio. “A gente notou que talvez haja um pouco de falta de divulgação dessa ferramenta, principalmente pelo interior do estado. Na capital eu vejo que tem funcionado adequadamente. Então a gente precisa buscar uma melhor divulgação da ferramenta para que ela possa atender as polícias que necessitam dessas informações para trabalhar”, explica o coordenador.

Outro projeto que ainda está sendo apenas estudado na gestão do coronel Aguiar é a possibilidade de implantar um sistema de recompensa, como já acontece em outros estados, como no Rio de Janeiro. “A pessoa denuncia, tendo o resultado efetivo – de apreensão, prisão, algo que leve a resolver aquela situação, a pessoa vai receber uma recompensa”. Entretanto, o coronel reitera que essa é uma apenas uma possibilidade, que ainda deve passar por um estudo cuidadoso.

Crimes mais denunciados no Disque-Denúncia 181

A Sesp possui um ranking com os dez crimes mais denunciados pela população de forma anônima. Situações envolvendo tráfico de drogas lideram a lista. Confira quais são os outros crimes:

1 – Tráfico de drogas

2 – Maus-tratos a animais domésticos

3 – Crime ambiental

4 – Comércio ilegal ou Tráfico de armas de fogo e munições

5 – Uso de drogas

6 – Violência contra crianças e adolescentes

7 – Violência contra a pessoa idosa

8 – Porte ilegal/Posse ilegal de arma de fogo

9 – Violência contra a mulher

10 – Procurados/Pendência Judicial

O coronel acredita que a maior parte da população busque o 181 para denunciar situações de tráfico de drogas devido ao formato de anonimato que o projeto oferece.

“Eu acho que é o (canal) mais importante e abre uma janela, porque a população que não tem como denunciar por várias questões, como medo, represálias ou até como chegar em uma delegacia, se serve desse canal e o Estado garante o anonimato. Eu acho que é uma importante ferramenta que vai garantir ao cidadão que ele não vai ser identificado e que as conversas não ficam arquivadas, então outras pessoas não tem como saber quem denunciou”, comenta.

O coordenador da iniciativa também afirma que são feitos testes regulares para garantir o bom funcionamento dos canais em todas as cidades paranaenses.

Após receber uma denúncia pelo 181, como as equipes agem?

A Sesp relata que após o atendente receber a denúncia anônima, as informações coletadas são avaliadas e, caso necessário, é solicitado complementação de informações. Depois disso, a denúncia é registrada e encaminhada aos órgãos competentes, que irão confirmar a informação recebida e tomar as providências necessárias.

Como cada caso é diferente, não existe um prazo específico para averiguação das denúncias. “Ressalta-se que em alguns casos são necessários o levantamento de informações complementares, levando um tempo maior para planejamento, apuração e execução das atividades”, diz Sesp.

Também ocorrem situações que precisam de retorno mais rápido. “Por exemplo: em casos de transporte de drogas com dia e horário previamente definidos, é preciso adotar medidas mais ágeis”, explica a secretaria estadual.

Ligue 190 para emergências

Apesar do Disque-Denúncia 181 receber ligações dos mais diversos crimes, a Sesp reforça que em situação de emergência, em que o crime esteja acontecendo naquele momento, a população deve acionar a Polícia Militar do Paraná (PMPR) pelo telefone 190.

