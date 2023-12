Um bazar pela saúde será realizado entre os dias 7 e 9 de dezembro, em Curitiba. Idealizado pelo Hospital Universitário Cajuru, o evento trará produtos apreendidos e doados pela Receita Federal que serão vendidos para arrecadar fundos e investir em melhorias no hospital.

A instituição oferece atendimento 100% SUS e é referência para casos de traumas e emergências de alta complexidade em Curitiba e Região Metropolitana.

+ Leia mais: “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!

Com valores até 60% abaixo dos praticados pelo mercado, o bazar acontece no salão paroquial do Santuário Cristo Rei e São Judas Tadeu, no bairro Cristo Rei, das 9h às 17h. Os produtos comercializados poderão ser encontrados em diversas categorias, como eletrônicos, brinquedos, perfumaria e vestuário.

Para o atendimento, senhas serão distribuídas na entrada do evento de forma individual e será cobrada entrada no valor de R$ 5 por pessoa. As vendas serão exclusivas para pessoas físicas, que poderão efetuar suas compras até o limite de R$ 2.500 ou apenas um produto acima desse valor por CPF.

O pagamento pode ser feito em dinheiro ou nos cartões de crédito e débito, e o valor poderá ser parcelado em até 6 vezes. Os produtos não possuem garantia e, por serem mercadorias apreendidas, não serão realizadas trocas nem emissão de nota fiscal. Além disso, os itens adquiridos no bazar não podem ser revendidos.

O Bazar será na Rua Padre Germano Mayer, 410 – Cristo Rei. Informações (41) 9 9254-4171.

Você já viu essas??

Você sabia? Música que bombou na Europa foi inspirada em Curitiba! Ouça! Poxa… Curitiba sem presente de Natal? Greca prometeu…Cadê? Turismo ecológico Ilha paradisíaca no Paraná está largada e sem itens Básicos!