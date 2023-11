O governo do Paraná realiza o segundo dia de consulta popular sobre o modelo cívico-militar em 127 colégios estaduais em 56 cidades do estado, nesta quarta-feira (29). A votação acontece até as 22h nas próprias escolas. O Paraná é o estado com maior número de escolas cívico-militares em funcionamento no país: 194 do programa estadual e 12 do programa federal. A meta do governador Ratinho Junior (PSD) é que o modelo alcance 400 unidades no próximo ano.

Professores, funcionários e pais de estudantes matriculados nas instituições elencadas para a consulta pública podem participar da votação. Para votar é necessário levar um documento pessoal. Caso o aluno tenha mais de 16 anos, pode participar da consulta também. Segundo a Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR), o resultado está previsto para ser divulgado em 5 de dezembro.

Em entrevista à Gazeta do Povo, Roni Miranda, secretário estadual da pasta, havia comentado que o estado tem como prioridade o modelo cívico-militar. “É uma prioridade nossa ampliar a cívico-militar. É uma gestão de resultados, como também a política de tempo integral. Não queremos fazer uma gestão ideológica, mas uma gestão de resultados. O tempo integral também dá resultado. O objetivo é sempre melhorar”.

