Um caso chocante registrado na cidade de Cambé, interior do Paraná, ganhou repercussão nacional na manhã desta segunda-feira. Um atirador invadiu o Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, região metropolitana de Londrina, no Norte do Paraná, e matou uma estudante de 16 anos e deixou outro rapaz, também de 16 anos, gravemente ferido. Posteriormente foi confirmado que vítima fatal e o rapaz internado eram namorados.

Assim que o caso ganhou destaques nos veículos de comunicação celebridades e autoridades lamentaram o violento caso. Até a publicação desta reportagem o ex-presidente Jair Bolsonaro não havia publicado nada sobre o caso. Confira a seguir.

+Leia mais! Identificado atirador que matou aluna no Paraná; Ele estava com um “arsenal de guerra”

Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um… — Lula (@LulaOficial) June 19, 2023

A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. Paraná está em luto — @ratinho_jr (@ratinho_jr) June 19, 2023

Recebo com pesar a notícia do atentado ao Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé. Minha solidariedade aos familiares e comunidade escolar do Paraná. — Rafael Greca (@RafaelGreca) June 19, 2023

Conversei com o governador Ratinho, do Paraná, manifestando solidariedade e colocando o governo federal à disposição para auxiliar o governo do Estado, em face da tragédia em uma escola estadual. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) June 19, 2023

Meu profundo pesar às famílias, alunos e funcionários do Colégio Helena Kolody, de Cambé, no Norte do Paraná. Vítimas devem ser lembradas, agressores punidos e esquecidos. Ainda estão sendo apuradas todas as informações sobre o ocorrido, mas deixo aqui minha solidariedade, neste… — Sergio Moro (@SF_Moro) June 19, 2023

Recebi consternado a notícia do atentado ocorrido na escola Helena Kolody, em Cambé-PR, que resultou na morte de uma jovem aluna. Nossas escolas devem ser ambientes seguros, pacíficos e orientados para a cidadania, sem espaço para a violência e a intolerância. Neste momento de… — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) June 19, 2023

Mais uma vez a violência chega até as salas de aula. Hoje, uma jovem foi morta e outra criança ficou gravemente ferida dentro de uma escola em Cambé, no Paraná. É com tristeza e indignação que vemos o extremismo vitimar mais uma aluna no nosso país. Meus sentimentos aos amigos e… — Enio Verri (@enioverri) June 19, 2023

Hoje tivemos mais um ataque à escola, dessa vez em Cambé, no Paraná, uma menina morreu e outra criança foi baleada. Os tiros foram de um ex-aluno de 21 anos que foi preso. Muito triste essa cultura do ódio e violência, toda solidariedade às famílias das crianças. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) June 19, 2023

