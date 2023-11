Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (30)

Acilda Maria Veti Weber, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Fermino Veit e Alma Maria Veit. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Adolar José Ziolkowski, 84 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: José Ziolkowski e Rosa Scucato Ziolkowski. Sepultamento ontem.

Ana Ribeiro, 83 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Paulino Ribeiro e Maria Nuncia Ribeiro. Sepultamento ontem.

Antônio Nunes Zimmermam, 89 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Arnoldo Zimmermam e Manoela Nunes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Aparecido Otávio de Oliveira, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Miguel de Oliveira e Benedita Maria Aleixo de Oliveira. Sepultamento ontem.

Beatriz da Rocha Porto, 45 anos. Profissão: atendente. Filiação: Sérgio da Rocha Porto e Nisilda Alves Porto. Sepultamento hoje, A Definir, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

Belenice da Silva Nascimento, 67 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Brandão da Silva e Izolina Cristina da Silva. Sepultamento ontem.

Cliceu Roberto de Souza, 68 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Nelson Jesus de Souza e Lúcia Natalina Doring Souza. Sepultamento ontem.

Constância Bregenski Goras, 79 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: José Bregenski e Ana Bregenski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Abranches.

Dalmir Anselmo Culpi, 66 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Ancelmo Culpi e Filomena Zeny Colodel Culpi. Sepultamento ontem.

Dinora de Siqueira Costa, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Ozório de Siqueira e Maria Pedrozo de Siqueira. Sepultamento ontem.

Djaison de Paris Keiber, 42 anos. Profissão: analista. Filiação: Nelson Keiber e Alvina Anna de Paris Keiber. Sepultamento hoje, Cemitério Sagrada Família, saindo da Capela Tesche..

Edelcio Moura, 71 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Armindo Luiz de Moura e Minervina de Matos Moura. Sepultamento ontem.

Edmilson Alves Gomes, 63 anos. Profissão: fiscal. Filiação: Alcindo Alves Gomes e Valdeci Guimarães. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Água Verde.

Edvaldo Gerhard de Oliveira Grabner, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Fredolino Grabner e Sílvia de Oliveira Grabner. Sepultamento ontem.

Eliane Helena Natal, 72 anos. Profissão: assistente. Filiação: João Izidoro Mikosz e Helena Mikosz. Sepultamento ontem.

Elisabeth Gonçalves Pires, 64 anos. Filiação: Juvino Batista Pires e Maria Gonçalves Pires. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 01 Santa Cândida.

Emília Ribeiro Fernandes, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Ribeiro. Sepultamento ontem.

Erotides Pereira de Liz, 85 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Antônio Pereira de Liz e Ana Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

João de Araújo Ramos, 79 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: José Ramos e Ide de Jesus Araújo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Jorge Antônio Rocha, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Rafael Rocha e Maria da Rosa Rocha. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Cap Jardim Paranaense – Alto Boqueirão-Curitiba (PR).

José Antônio Leite, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Braz Antônio Leite e Josefa Luzano. Sepultamento ontem.

José Carlos Campos de Abreu, 71 anos. Filiação: Olavo Campos de Abreu e Maria Roza de Abreu. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

José Lourenço da Silva, 46 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Cirilo Lourenço da Silva e Helena Maria dos Santos. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Tibotuva, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

José Souza Luz, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Novais Luz e Sebastiana Souza Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Juvenal de Lima Farias, 85 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João de Lima Farias e Severiana de Lima Farias. Sepultamento ontem.

Maria Alves Boa Ventura, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves Ferreira e Marieta Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Iva Pôncio da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rita Pôncio da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Rita Machado da Silva, 4 anos. Filiação: Cláudio Henrique da Silva e Sílvia Adriana Machado. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Guarituba, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Zilda Czerniak, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Soares Ribeiro e Leopoldina Hack Ribeiro. Sepultamento ontem.

Olando Scremin, 70 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Manoel dos Santos Scremin e Clementina do Nascimento Scremin. Sepultamento ontem.

Omires Pedroso do Nascimento, 71 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Pedro Pedroso do Nascimento e Vergolina da Silva Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Osvaldo Rissetto, 81 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Paulo Rissetto e Tereza Escole Rissetto. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Chicanoski, 48 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Paulo Chicanoski e Mariuza Francisca de Paula. Sepultamento ontem.

Priscila Ingrid Alves Caldeira de Almeida, 30 anos. Profissão: modelista. Filiação: Carlos Caldeira Filho e Maria Alves da Silva Caldeira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano Almirante Tamandaré PR.

Renan Matos de Oliveira, 33 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alfredo Pereira de Oliveira e Maria Matos de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ricardo do Vele de Andrade, 39 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Joel do Vale de Andrade e Maria Terezinha de Andrade. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Romilda Woiciechowski, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Aloys Woiciechowski e Helena Woiciechowski. Sepultamento ontem.

Salesio José Maes, 73 anos. Filiação: Renato Maes e Angelina Maes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 02 Santa Cândida.

Suraime Maria da Silva, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ozimio Thiago da Silva e Maria José da Silva. Sepultamento ontem.

Terezinha Leite Jurelo, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Pereira Leite e Prudencia Rodrigues de Souza. Sepultamento ontem.

Terezinha Lourenço Ferreira, 76 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Lourenço Ramos e Francisca Nunes Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré, saindo da Capela Municipal.

Viviane Patrice Bertoncini, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jair Bertomcini e Maria do Carmo Rizzi Bertoncini. Sepultamento ontem.

Waldemar Rodrigues da Mata, 95 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Joaquim Rodrigues da Mata e Simplosa Borborema Rodrigues. Sepultamento ontem.

Zilda Terezinha Pasqualin Zago, 79 anos. Profissão: contador(a). Filiação: José Zago e Maria Violeta Pasqualin Zago. Sepultamento ontem.

