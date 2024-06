A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) realiza nesta segunda-feira (24) um leilão on-line com mais de 200 veículos. O leilão começou às 9h e terá lances a partir de R$ 400.

A Setran informou que são carros e motos que não foram retirados pelos proprietários no período de 60 dias, prazo definido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os lances são feitos pela internet, utilizando um valor mínimo definido para cada modelo.

Ao verificar o site do leilão, percebe-se oportunidades de negócio. Veja alguns achados abaixo:

Fiat Punto Blackmotin branco 2014 que tem o lance inicial de R$ 16 mil

Volvo S60 1.6T4 2011 prata com lance inicial de R$ 22.600

Lifan X60 1.8L TALENT 2015 a R$ 12.700 para iniciar no leilão

Volkswagem Bora 2008 com lance inicial de R$ 7,900

Renault Twingo 2000 com lance a partir de R$ 3.000

Ford Fiesta Sedan 2010 com lance a partir de R$ 7 mil

Fiat Bravo 2016 com lance a partir de R$ 8 mil

Volkswagem Gol 2002 com lances a partir de R$ 6,500

Além dos automóveis e motocicletas em condições de circulação, serão leiloados 18 veículos em estado de sucata aproveitável e 55 veículos em condição de sucata, mas com motor inservível.

Nesses casos, apenas pessoas jurídicas ou empresários individuais podem participar, atendendo aos requisitos dos editais.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!