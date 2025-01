Festa da Uva de Santa Felicidade tem música, gastronomia e tradição

A 65ª edição da Festa da Uva de Santa Felicidade foi confirmada para os dias 7, 8 e 9 de fevereiro no Bosque São Cristóvão, um dos tradicionais pontos de encontro do bairro gastronômico de Curitiba. O prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel recebeu o convite oficial da comissão organizadora do evento nesta quinta-feira (23). Os ingressos serão vendidos a R$ 12 no dia da festa.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância do evento para a valorização das tradições culturais. “A Festa da Uva é um símbolo da nossa rica herança cultural e uma oportunidade de fortalecer os laços entre a comunidade. É sempre uma alegria prestigiar iniciativas que promovem a nossa cultura e a economia local. Eu fui como vice-prefeito e agora vou prestigiar como prefeito”, afirmou Eduardo Pimentel.

O vereador Sidnei Toaldo reforçou o convite para que toda a população participe. “A Festa da Uva é um momento de celebração e união. Esperamos todos lá para prestigiar as atrações e desfrutar do melhor que a nossa cultura tem a oferecer”, disse o vereador.

O rendimento da festa será destinado para a restauração da igreja da Paróquia São José e Santa Felicidade, principal patrimônio histórico do bairro.

Programação da Festa da Uva

Sexta-feira (7/2)

20h: Abertura oficial (Palco interno) – Presença de autoridades e convidados

20h30: Música pop italiana com Beto Battistella, cantor lírico

23h: Encerramento

Sábado (8/2)

12h: Almoço com pratos típicos: frango a passarinho com polenta, macarrão, risoto, salada e churrasco de festa. Barracas com variedade de salgados, doces e artesanatos, além de food trucks.

13h: Música sertaneja com Eder e Vinícius, com Isa gaitera

14h30: Música pop italiana com Christian Negrello

16h: Danças com Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro de Santa Felicidade e convidados

18h: Moda de Viola com Grupo Fé e Tradição

20h: Festa-dançante com a Banda Ensaios

23h: Encerramento

Domingo (9/2)

9h30: Santa Missa em italizano e música sertaneja com Luiggi e Gulin

13h30: Show dançante com I Veneti in Brasile

15h30: Danças folclóricas diversas

18h: Encerramento