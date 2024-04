Dois gigantes do mercado pet anunciam fusão: negócio de bilhões

Os dois gigantes do mercado pet no país anunciaram nesta sexta-feira (19) que estão em negociações para uma fusão. Petz e Cobasi, que juntas somam 483 lojas de produtos e serviços para animais de estimação, assinaram um memorando de entendimentos não vinculante (MOU) para reunirem seus negócios, formando um conglomerado com faturamento anual de R$ 6,9 bilhões.

“A operação implicará na união de duas companhias com modelos de negócios e direcionamentos estratégicos similares, com o fortalecimento da omnicanalidade na plataforma combinada, ganho de escala e potencialização da estratégia comercial”, afirmou a Petz, em fato relevante.

Após o comunicado, as ações da Petz dispararam e passaram a liderar as altas no Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira. Às 13h, os papéis da companhia subiam 46%, para R$ 5,12.

Segundo Sergio Zimerman, presidente da Petz, o modelo Raia Drogasil –que uniu as rivais do varejo farmacêutico em 2011, para dar origem a um negócio que hoje fatura mais de R$ 36 bilhões e soma 3.000 lojas– foi o que inspirou o acordo.

“É um modelo de sucesso, que manteve as marcas independentes, como nós queremos fazer”, afirmou o executivo, durante teleconferência para analistas e investidores na manhã desta sexta. O evento não teve a participação de representantes da família Nassar, que comanda a Cobasi. A princípio, segundo Zimerman, a ideia é que ele assuma o conselho de administração da nova empresa, enquanto Paulo Nassar, presidente da Cobasi, seja o CEO da companhia resultante da fusão.

Zimerman comemorou o fato de ter como presidente do conselho da Petz o consultor Claudio Roberto Ely, que foi presidente da Drogasil durante o processo de fusão com a Raia. “Ele nos ajudou muito na elaboração do memorando de entendimentos e deve nos ajudar a costurar a fusão”, disse.

AVANÇO DOS MARKETPLACES ASIÁTICOS MOTIVOU UNIÃO ENTRE AS RIVAIS

Zimerman afirmou não ter um estudo sobre potenciais sinergias entre as empresas e que as negociações para concretizar a fusão devem demorar entre 60 e 90 dias. No momento, o executivo destacou apenas que questões como aumentar o “poder de barganha com fornecedores”, por exemplo, não direcionaram as conversas para a fusão.

Segundo ele, o que motivou as discussões para a fusão foi a necessidade de unir forças contra “ameaças” em comum. “A gente fica se digladiando no mundo físico, e acaba deixando de unir forças e competências para suportar outro tipo de concorrência”, afirmou o executivo, referindo-se a rivais do mercado online, incluindo os marketplaces estrangeiros. “Uma união [entre Petz e Cobasi] preserva o desperdício de energia”, afirmou.

Zimerman é um tradicional crítico da informalidade no varejo e das vantagens obtidas por marketplaces estrangeiros ao pagarem menos impostos de importação.

“Como comerciante do Brasil, invisto e gero empregos no país e pago em média 100% para importar um produto. Ou seja, a gente dobra o valor para nacionalizar o produto. Como a gente pode competir com uma fábrica chinesa que tem estímulos na China para fazer cross-border, e entra no Brasil pagando só 17% de ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços]?”, questionou em entrevista à Folha de S.Paulo, no mês passado.

Segundo o executivo, o Brasil deixou de arrecadar R$ 36 bilhões somente em 2022 com a falta de imposto de importação para os produtos do e-commerce estrangeiro.

DONO DA PETZ TENTOU SER FRANQUEADO DA COBASI ANTES DE ABRIR NEGÓCIO

Fundada por Sergio Zimerman em 2002, sob o nome Pet Center Marginal, em São Paulo, a Petz abriu o capital em 2020. No ano passado, registrou receita bruta de R$ 3,8 bilhões, Ebitda (lucro líquido antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 267 milhões e lucro líquido ajustado de R$ 77,9 milhões. Soma 249 lojas no país.

Zimerman conta que tentou ser franqueado da Cobasi antes de abrir o próprio negócio. “Como eu não entendia absolutamente nada do ramo, tentei conversar com os donos da Cobasi, porque preferia ser um franqueado deles. Só que nem fui atendido, o gerente da loja disse que eles não se interessavam pelo modelo. Aí eu fui aprender sozinho”, disse em entrevista à Folha de S.Paulo em 2021.

A Cobasi, por sua vez, fundada pela família Nassar em 1985 também na capital paulista, tem capital fechado, mas foi pioneira no conceito de megalojas com foco em produtos e serviços voltados para o cuidado de animais de estimação. É dona de 234 lojas em 18 Estados e no Distrito Federal. Conforme o fato relevante divulgado nesta sexta pela Petz, a Cobasi registrou faturamento bruto de R$ 3,1 bilhões e Ebtida ajustado de R$ 197 milhões em 2023.

A Petz afirmou que a relação de troca entre as empresas foi calculada considerando um preço por ação da companhia de R$ 7,10, mais que o dobro do valor de fechamento do papel na véspera, a R$ 3,50.

A nova empresa será igualmente dividida entre os acionistas da Petz e da Cobasi, com os investidores da Petz recebendo R$ 450 milhões após a conclusão da operação, segundo os termos do memorando de entendimento.

O anúncio ocorreu após rumores de uma união da Petz com a rival Petlove, negados no mês passado.

Na operação, a Petz teve assessoria financeira do Itaú BBA e jurídica do escritório Lefosse Advogados. Na Cobasi, o assessor financeiro foi o banco Morgan Stanley e o Pinheiro Neto Advogados foi o jurídico.

MERCADO PET FATURA MAIS QUE LINHA BRANCA

O mercado pet no Brasil é bastante pulverizado: menos de 10% das vendas vêm das megalojas como Petz e Cobasi. Quase a metade do faturamento está concentrada nas pequenas e médias lojas do setor, que cresce dois dígitos todo ano.

Em 2023, o Instituto Pet Brasil estima te que o setor tenha faturado R$ 68,6 bilhões entre ração, animais, serviços, atendimento veterinário e medicamentos, o que representa uma alta de 14% sobre os R$ 60 bilhões do ano anterior.

A título de comparação, o volume de 2022 supera em mais de 70% o mercado de linha branca no país, que no mesmo período faturou R$ 35 bilhões, segundo a consultoria GfK.

Uma pesquisa conduzida pela Nestlé no Brasil em 2022 identificou que 55% das famílias possuem criança em casa, enquanto 77% delas têm pets. Ou seja, o mercado pet tem maior potencial de crescimento do que o de puericultura, o mercado voltado ao público infantil.

O cenário é corroborado por outro levantamento, da Kantar, que apontou que em 2022, em volume, houve um aumento de 6,4% na venda de ração para cães, alta de 5,5% na venda de comida para gato, enquanto as vendas de fraldas descartáveis caíram 0,4% em comparação ao ano anterior.

Raio-x Cobasi

Fundação: 1985

Funcionários: 7.000

Lojas: 234

Faturamento: R$ 3,1 bilhões

Presença: 18 Estados e Distrito Federal

Principais marcas: Cobasi, Mundo Pet, Pet Anjo

Raio-x Petz

Fundação: 2002

Funcionários: 8.000

Lojas: 249

Faturamento: R$ 3,8 bilhões

Presença: 22 Estados e Distrito Federal

Principais marcas: Petz, Cansei de Ser Gato, Zee.Dog, Cão Cidadão e Petix

