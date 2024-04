Moinho do Paraná investe milhões para inaugurar nova linha de moagem de trigo

Prestes a completar 70 anos, o Moinho Globo, empresa paranaense que produz as marcas Globo e Famiglia Venturelli, vai inaugurar em agosto uma nova linha de moagem, ampliando em quase 70% a capacidade diária de processamento de trigo, em um salto das atuais 600 toneladas/dia para 1 mil toneladas/dia. O investimento inicial do Moinho Globo na nova linha de moagem em Sertanópolis, no norte do Paraná, é de R$ 60 milhões, realizado com recursos próprios.

Segundo a presidente, Paloma Venturelli, a ampliação é resultado dos bons resultados financeiros alcançados nos últimos anos. O faturamento líquido em 2023 ultrapassou R$ 490 milhões, chegando a R$ 50 milhões de lucro líquido e recorde de produção com crescimento acima de 6%, conforme balanço divulgado.

LEIA TAMBÉM:

>> QUIZ: você sabe quem são os vereadores e vereadoras de Curitiba?

>> Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?

“São pouquíssimas as empresas familiares que chegam aos 70 anos. E temos enorme alegria em anunciar que o Moinho Globo completa sete décadas no mercado com grande solidez financeira, comemorando recorde de volume e de resultados em faturamento e lucro líquido em 2023”, pontua Venturelli.

Ao ampliar a capacidade de produção, o Moinho Globo passará a ser o segundo maior moinho de trigo do estado do Paraná. Na avaliação da presidente, a expansão vai atender uma demanda latente do mercado. A Famiglia Venturelli – linha premium do fabricante – é a quarta marca de farinha de trigo mais vendida no varejo no Brasil, segundo ranking divulgado recentemente pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Sentido único! Atenção motorista! Bairro de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (16) Balanço da gestão “Fenômeno Greca”: popular entre curitibanos e envolvido em polêmicas Eleições 2024 Mais do mesmo? O que esperar das eleições municipais em Curitiba