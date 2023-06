Volkswagen paralisa produção em São José dos Pinhais e em mais fábricas no Brasil

Após o governo federal criar o programa de incentivo à indústria automotiva que criou descontos para carros de até R$ 120 mil, no último dia 6 de junho, a empresa Volkswagen anunciou nesta terça-feira (27) a suspensão temporária da produção de carros em suas fábricas no Brasil. De acordo com a empresa, o motivo é a “estagnação do mercado”.

A Volkswagen informou que as fábricas em Taubaté (SP) e São José dos Pinhais (PR) estão com dois turnos de produção interrompidos. As atividades ficarão suspensas até a sexta (30), em regime de banco de horas. Já a unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), terá férias coletivas de dez dias, previstas para os seus dois turnos de produção, a partir do dia 10 de julho.

De acordo com a empresa, “todas as ferramentas de flexibilização estão previstas em Acordo Coletivo firmado entre o sindicato e colaboradores da Volkswagen”.

O programa de venda de carros com desconto já gastou R$ 420 milhões dos R$ 500 milhões reservados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O montante representa 84% do total de créditos tributários disponibilizados.

