Viaturas off-road da Polícia em Curitiba? Veículos chamam atenção!

A Policia Militar do Paraná (PMPR) está utilizando em alguns pontos de Curitiba, uma nova viatura. Trata-se de um veículo utilitário multitarefas, ou seja, é adequado para vários tipos de pisos e espaço, também conhecido como UTVs, tipo de carro usado em competições off-road.

Popularmente mais conhecido como “buggy”, o veículo tem capacidade para quatro pessoas e possui tração 4×4, podendo atingir uma velocidade máxima de 80km/h. Os veículos receberam a identificação da PM, além de faróis para patrulhamento noturno, alerta sonoro e giroflex.

Os primeiros testes foram realizados nas areias das praias na operação Verão Maior Paraná. Atualmente, os veículos podem ser vistos na Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba, e também nos parques da cidade.

