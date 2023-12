Vereadores de Curitiba vão dar maior honraria municipal a deputado cassado

A homenagem será realizada no Palácio Rio Branco, às 19h30. Na proposição da honraria, o vereador Rodrigo Reis lista uma série de títulos e “feitos” do ex-delegado, que ficou famoso por se rum dos responsáveis pela prisão do megatraficante Juan Carlos Abadia e do bandido brasileiro Fernandinho Beira-Mar. O requerimento foi aprovado por maioria simples nas duas votações realizadas.

Nascido em 1970 na cidade de Londrina, no Norte do Paraná, o homenageado mora em Curitiba desde os 8 anos de idade. Formado em direito, o ex-deputado tornou-se delegado da Polícia Federal, oficial da POlícia Militar, comandante da RONE e oficial do Exército. Teve um cargo na Interpol.

Mas Francischini também foi secretário da Segurança do Paraná no governo de Beto Richa e ficou famoso por ser demitido após confronto de policiais militares com professores no Centro Cívico de Curitiba. O caso ficou conhecido como o Massacre de 29 de abril. Após uma verdadeira batalha na frente da Assembleia Legislativa e Palácio do Governo, o ex-deputado precisou sair dentro de um blindado da PM para não ser agredido.

Na bronca

A proposta só teve dois votos contrários. As vereadoras Giorgia Prates e Professora Josete, ambas do PT, não concordaram com a homenagem. Giorgia criticou as propostas sem sentido, segundo ela, cada vez mais comuns na Cãmara. “Isso tem se repetido na Câmara de Curitiba. Alguns vereadores apresentam propostas sem sentido apenas para ganhar likes e isso toma uma proporção indevida. Quando a gente tenta aprovar algo que realmente importa, muitas vezes não consegue”.

E falou especificamente sobre a proposta. “Isso (ter sido cassado por fake news) já bastaria para nem ser cogitada a hipótese de homenagem. Além disso, ele manchou a história da cidade quando, enquanto secretário estadual de Segurança Pública, ordenou o massacre contra servidores públicos, em 29/04/15”, relembrou.

” Nunca vamos esquecer o Massacre do Centro Cívico, quando um protesto pacífico contra o projeto de Beto Richa para alterar o custeio da Paraná Previdência, se tornou um ataque com bombas, balas de borracha e gás de pimenta sobre trabalhadores do estado. Que honra há nisso? Bater em trabalhador? É portanto uma banalização da honraria e envergonha quem faz realmente por merecer tal título. Patifaria”, concluiu Giorgia Prates!

Justificativa

Marido da ex-vereadora Flávia Francischini (União), eleita para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) nas últimas eleições, Francischini foi o deputado federal mais votado da história do Paraná em 2018. A iniciativa do vereador Rodrigo Reis (União) tem como justificativa o fato do ex-deputado “lutar diretamente contra a corrupção em Brasília”. “Francischini foi o primeiro deputado censurado e perseguido por ter opinião firme, mesmo utilizando a imunidade parlamentar para fazer denúncias”, acrescentou o vereador.

A Cidadania Honorária é o título mais importante que o Legislativo pode conceder a pessoas nascidas fora da capital paranaense e que tenham contribuído para o desenvolvimento de Curitiba, nos termos da lei complementar 109/2018. O decreto legislativo 11/2023 que oficializa a homenagem ao ex-deputado federal foi promulgado pelo presidente do Legislativo, Marcelo Fachinello (Pode) em 27 de novembro.

