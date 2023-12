Aproveite o Natal e os parques de Curitiba ao mesmo tempo; veja o roteiro

Conhecida por suas áreas verdes e infraestrutura, o Natal deixa os parques de Curitiba ainda mais encantadores. Esses oásis urbanos viram palco de celebrações para moradores e visitantes. Do deslumbrante Tanguá, no Taboão, ao sereno Lago Azul, no Umbará passando pelo histórico e central Passeio Público, o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023 “veste” seus cartões-postais para a temporada natalina.

Confira as atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais em parques curitibanos

Passeio Público – Carrossel e decoração

Explore a magia do Natal no Passeio Público, onde o carrossel veneziano patrocinado pelo Shopping Mueller encanta as crianças. A ilha da Ilusão se transforma em palco para espetáculos natalinos de 30 de novembro a 23 de dezembro, de quinta a domingo, às 19h30. A decoração começa em 22 de novembro, patrocinada pelo mesmo shopping.

Endereço: R. Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro

Carrossel: das 14h às 21h

Auto de Natal: de quinta a domingo, às 10h30

Parque Barigui – Caminho de Luz e Árvore de Luz

Embarque em um Caminho de Luz deslumbrante no Parque Barigui, patrocinado pela Ligga, com 12 pórticos iluminados de sete metros. À noite, testemunhe seis árvores natalinas com suas águas dançantes emergirem do lago ao redor, e a grandiosa árvore do ParkShoppingBarigui, iluminada com 54 mil microlâmpadas LED.

No grande palco, veja a montagem do espetáculo Encontro de Emoções, todas as noites de terça a domingo, até a 23 de dezembro. As sessões acontecem de terça a quinta, às 19h30 e de sexta a domingo, às 19h30 e às 21h.

Endereço: Entrada pela BR 277

Decoração: todos os dias

Espetáculo: de terça a quinta, às 19h30 e de sexta a domingo, às 19h30 e às 21h.

Jardim Botânico – Grande Estrela de Belém

O cartão-postal de Curitiba, o Botânico está ainda mais charmoso com a decoração natalina com destaque para a árvore de Natal de 11 metros e a imponente Estrela de Belém da Ademicon. Todos as noites, às 19h30, tem o espetáculo Jardim Musical, com show de luzes na estufa de vidro acompanhado de música temáticas dessa época.

Endereço: Rua Engenheiro Ostoja Roguski, n.º 350

Decoração: todos os dias, das 6h às 20h30

Jardim Musical: todos os dias, às 19h30

Parque Náutico – Drive-Thru

No Parque Náutico, o tradicional circuito drive-thru no Caminho de Luz agora recebe motocicletas e bicicletas nas terças-feiras, sem agendamento. Um percurso de 1,5 km com estações encantadoras de presépio vivo, anjos de luz e árvore de Natal. Iluminação especial em pórticos, passarela e torre.

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/nº

Drive-thru: de terça a domingo, das 19h às 22h.

Bicicletas: terças, a partir das 21h

Bosque Alemão – Festa das Lanternas

Neste domingo (10/12) no Bosque Alemão será celebrada a tradicional Laternenfest, Noite das Lanternas, às 19h. Leve suas lanternas, simbolizando o bom caminho inspirado por São Martinho. Evento gratuito, sem agendamento, promovendo solidariedade e ensinamentos do santo.

Endereço: Rua Niccolo Paganini, s/nº

Laternesf: domingo (10/12), às 19h

Bosque Zaninelli – Floresta Encantada Electrolux

Explore a Floresta Encantada na Escola de Sustentabilidade no Bosque Zaninelli. Patrocinado pela Electrolux, o local mágico é decorado com luzes desde a entrada até o grande paredão de pedra. Sábados e domingos acontece o espetáculo Floresta Encantada Electrolux, às 19h30 e às 20h30.

Endereço: Rua Victor Benato, 210

Oficinas sustentáveis de enfeites natalinos: sábados e domingos

Espetáculos: sábados e domingos, às 10h30 e às 20h30

Decoração: todos os dias, das 8h às 21h

Parque São Lourenço – Ópera das Etnias

O Parque São Lourenço recebe uma grandiosa ópera ao ar livre, adaptação do conto de Charles Dickens, a partir destas terça-feira (12/120 até sábado (16/12), às 19h30. O Memorial Paranista estará decorado com luzes e árvore de Natal até 7 de janeiro, proporcionando uma experiência natalina única.

Endereço: Rua Mateus Leme, 4700

Ópera das Etnias: 12 a 16/12, às 19h30

Parque Lago Azul – Encantador Presépio

Ao sul de Curitiba, no Umbará, o Parque Lago Azul abriga um encantador presépio com peças em tamanho natural. Visite diariamente das 8h às 21h e maravilhe-se com a Sagrada Família e músicos em frente ao antigo moinho de milho, preservando a tradição natalina.

Endereço: R. Colomba Merlin, 831

Das 8h às 21h, todos os dias da semana

Parque Tanguá – Apoteótico Oratório de Natal

O Parque Tanguá está preparado para encantar moradores e visitantes com o grandioso Oratório de Natal, que será apresentado de 20 a 23 de dezembro, encerrando a programação de espetáculos natalinos da cidade. Antes das apresentações, o público já pode desfrutar da atmosfera festiva proporcionada pela decoração natalina do parque, com destaque para a imponente árvore de Natal de 20 metros de altura, patrocinada pela PUCPR-Marista.

Endereço: Rua Oswaldo Maciel, 97, São João

Oratório de Natal: de 20 a 23/12, às 19h30

Decoração: todos os dias, a 6h a meia noite

