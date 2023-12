Curitiba quer superar Brasília e Rio de Janeiro e virar a capital do rock

Se Brasília foi o berço de artistas como Legião Urbana, Capital Inicial, Raimundos e Cássia Eller, e os cariocas ficaram famosos por realizar o gigantesco festival Rock in Rio, agora a cidade de Curitiba quer brigar pelo título de capital do rock no Brasil.

O vereador Bruno Pessuti (Pode) protocolou, na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), um projeto de lei que declara a capital do Paraná como a “Cidade Mais Rock and Roll do Brasil”. Pessuti e mais seis vereadores assinam a iniciativa, que é o resultado de uma sugestão cadastrada no Banco de Ideias Legislativas (BanLegis).

+ Leia mais: Árvore dos Sonhos da Tribuna 2023; faça o seu pedido de Natal!



Quem buscou a CMC para declarar Curitiba a “Cidade Mais Rock and Roll do Brasil” foram Sabrina Vinotti e o músico Marcelus dos Santos, da banda Motorocker, cujos argumentos foram adotados por Bruno Pessuti (Pode), Jornalista Márcio Barros (PSD), Nori Seto (PP), Pier Petruzziello (PP), Herivelto Oliveira (Cidadania), Dalton Borba (PDT) e Rodrigo Reis (União).

“Brasília transformou, por lei, o rock brasiliense em patrimônio cultural do Distrito Federal. O Rio de Janeiro colocou o festival Rock in Rio no calendário oficial de eventos. São [fatos] relevantes, porém de menores proporções [que os feitos de Curitiba]”, dizem Vinotti e dos Santos, na sugestão.



A “alma roqueira” de Curitiba já estava no radar da Câmara de Curitiba, onde começou a tramitar, neste ano, um outro projeto de lei sobre o tema, de autoria do vereador Alexandre Leprevost (Solidariedade). Ele sugere que a data de 13 de julho passe a ser celebrada, na cidade, como o “Dia do Rock”, em referência ao concerto beneficente “Live Aid”, de 1985, realizado simultaneamente nos estádios de Wembley, em Londres, e John F. Kennedy, na Filadélfia, para arrecadar fundos de combate à fome na Etiópia.

+ Veja também: Mega da Virada: tudo o que você precisa saber da loteria milionária

Até ser votado no plenário da Câmara de Curitiba, o projeto que declara a capital do Paraná como a “Cidade Mais Rock and Roll do Brasil” tramitará pelas comissões temáticas do Legislativo, podendo ser objeto de audiências públicas e diligências nesse período.

Os cidadãos que tiverem interesse em seguir o mesmo caminho de Sabrina Vinotti e de Marcelus dos Santos podem utilizar o Banco de Ideias Legislativas para sugerir novas leis para a capital – basta acessar o link e preencher o formulário.

Festival de Monobandas em Curitiba será o maior do Brasil; veja os detalhes

8 motivos para Curitiba ser declarada capital do rock no Brasil:

Os vereadores reproduzem, na justificativa, uma lista de argumentos da sugestão legislativa para embasar que Curitiba é a “Cidade Mais Rock and Roll do Brasil”. Veja quais são eles:



Curitiba recebeu 256 shows de rock de 1985 a 2023 , incluindo turnês internacionais de Nina Hagen, Nick Cave, Paul McCartney, INXS, Soul Asylum, Ramones, Nazareth, Toy Dolls, Iron Maiden, Motorhead, Helloween, AC/DC, David Bowie, Megadeth, Nightwish, Pearl Jam, Weezer, The Killer e Metallica.



, incluindo turnês internacionais de Nina Hagen, Nick Cave, Paul McCartney, INXS, Soul Asylum, Ramones, Nazareth, Toy Dolls, Iron Maiden, Motorhead, Helloween, AC/DC, David Bowie, Megadeth, Nightwish, Pearl Jam, Weezer, The Killer e Metallica. Grandes nomes do rock brasileiro tem raízes em Curitiba. Além do primeiro guitarrista da banda Legião Urbana ser o curitibano Kadu Lambach, a família do vocalista Renato Russo também era daqui, pois o pai dele era funcionário do Banco do Brasil na cidade. A mãe de Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, também era de Curitiba antes de se mudar para a capital federal. Na lista, tem também o baterista André Mueller, do Plebe Rude.



Além do primeiro guitarrista da banda Legião Urbana ser o curitibano Kadu Lambach, a família do vocalista Renato Russo também era daqui, pois o pai dele era funcionário do Banco do Brasil na cidade. A mãe de Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, também era de Curitiba antes de se mudar para a capital federal. Na lista, tem também o baterista André Mueller, do Plebe Rude. A Cultura Rock promove centenas de negócios em Curitiba , incluindo 76 bares dedicados ao gênero, 16 barbearias de temática rock’n’roll, 9 casas de show, 15 lojas de roupas especializadas, além de cervejarias, hamburguerias, escolas de música e estúdios de gravação.



, incluindo 76 bares dedicados ao gênero, 16 barbearias de temática rock’n’roll, 9 casas de show, 15 lojas de roupas especializadas, além de cervejarias, hamburguerias, escolas de música e estúdios de gravação. O aplicativo CuritibaMaisRock registrou 633 músicos do gênero , tocando em bandas de renome, como Foo Fighters Tributo, Delorean, The Cure Cover Brazil, Nêga Fulô, U2CWB, Charme Chulo, Banda Arcana, Faichecleres e Motorocker, por exemplo.



, tocando em bandas de renome, como Foo Fighters Tributo, Delorean, The Cure Cover Brazil, Nêga Fulô, U2CWB, Charme Chulo, Banda Arcana, Faichecleres e Motorocker, por exemplo. …mas o número de roqueiros deve passar dos 10 mil! Segundo levantamento de Sabrina Vinotti e Marcelus dos Santos, somente o Studio Tenda gravou 500 bandas autorais em 2023. Considerando quatro músicos por banda, e uma projeção tímida desse sucesso se repetir em pelo menos mais 10 estúdios, já seriam 20 mil músicos. Se forem 20 estúdios, 40 mil músicos e assim por diante.



Segundo levantamento de Sabrina Vinotti e Marcelus dos Santos, somente o Studio Tenda gravou 500 bandas autorais em 2023. Considerando quatro músicos por banda, e uma projeção tímida desse sucesso se repetir em pelo menos mais 10 estúdios, já seriam 20 mil músicos. Se forem 20 estúdios, 40 mil músicos e assim por diante. Curitiba virou alternativa de Carnaval para roqueiros. Tradicionalmente realizado no início do ano, o Psycho Carnival é um dos maiores festivais de rock do país e tem trazido para Curitiba bandas de várias partes do Brasil, América do Sul, Europa e Estados Unidos.



Tradicionalmente realizado no início do ano, o Psycho Carnival é um dos maiores festivais de rock do país e tem trazido para Curitiba bandas de várias partes do Brasil, América do Sul, Europa e Estados Unidos. Prime Rock Brasil chega a sua 4° edição em 2023. Criado em 2018, o festival celebra a história do rock no Brasil, e o sucesso foi tão grande que outras cidades, como Recife (2019) e Belo Horizonte (2019, 2022 e 2023), decidiram importar o evento. A edição de 2023 trouxe para a cidade Nando Reis, Paulo Ricardo, Biquini, Os Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Capital Inicial e Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá tocando Legião Urbana.



Criado em 2018, o festival celebra a história do rock no Brasil, e o sucesso foi tão grande que outras cidades, como Recife (2019) e Belo Horizonte (2019, 2022 e 2023), decidiram importar o evento. A edição de 2023 trouxe para a cidade Nando Reis, Paulo Ricardo, Biquini, Os Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Capital Inicial e Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá tocando Legião Urbana. A história do rock nacional tem pioneiros na cidade de Curitiba. Nos anos 1970, a capital do Paraná já tinha a banda Blindagem. Outro conjunto local, que marcou época, foi A Chave, precursora do gênero no Brasil, que tinha, na sua formação, Ivo Rodrigues, Paulo Teixeira, Carlão Gaertner e Orlando Azevedo, sem contar a participação do poeta Paulo Leminski nas canções. De lá para cá, Motorocker, Relespública, A banda mais bonita da cidade, Hillbilly Rawhide, Banks Banda, Lenhadores da Antártida, Banda Asgard, Pelebrói Não Sei?, Charme Chulo, Confraria da Costa, Sugar Kane, Machete Bomb, Semblant e Terraplana, por exemplo, fizeram seu nome a partir de Curitiba.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!