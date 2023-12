Mega da Virada: tudo o que você precisa saber da loteria milionária

É simplesmente impossível um apostador costumeiro das loterias do Brasil não ter parado por alguns minutos (as vezes horas, dias) pensando no que fazer com o sonhado prêmio. A Mega da Virada deste ano vai pagar no mínimo R$ 550 milhões (prêmio pode ultrapassar os R$ 600 milhões) a quem acertar os seis números sorteados.

Mas, como é possível? Saiba tudo sobre o funcionamento da Mega da Virada no conteúdo abaixo. E capriche no palpite. As apostas serão aceitas até as 17h do dia do sorteio, que é 31 de dezembro.

A Mega dos milhões

Para não restar dúvidas na hora de fazer a fezinha, a Caixa levantou os principais questionamentos sobre a Mega da Virada e elaborou um guia para você entender como funcionam os sorteios especiais da Mega-Sena. Confira!

Como jogar na Mega da Virada?

As apostas podem ser realizadas apenas por maiores de 18 anos que estejam no Brasil. Você pode apostar individualmente ou em grupo. Saiba como funciona cada tipo de aposta:

Aposta simples – para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. Entretanto, o valor da aposta vai sendo ajustado de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas. Preste atenção!



para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. Entretanto, o valor da aposta vai sendo ajustado de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas. Preste atenção! Surpresinha – outra forma de jogar é deixar o sistema das Loterias escolher de forma aleatória os números para você. E é surpresa mesmo, porque os números gerados só podem ser visualizados após a compra.



outra forma de jogar é deixar o sistema das Loterias escolher de forma aleatória os números para você. E é surpresa mesmo, porque os números gerados só podem ser visualizados após a compra. Bolão – são as apostas realizadas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.

Quando iniciam e encerram as apostas?

Tal como nos anos anteriores, o sorteio da Mega da Virada de 2023 será no dia 31 de dezembro e os jogos podem ser realizadas durante os meses de novembro e dezembro. As apostas iniciaram em 13 de novembro e vão até as 17h horas do dia 31 de dezembro de 2023.

Qual é o valor da aposta?

O valor de uma aposta simples de seis dezenas na Mega da Virada é de R$5. Pode aumentar conforme a quantidade de números escolhidos. Veja na tabela abaixo.

Quais são as faixas de premiação?

Antes de mais nada, você precisa saber que a Mega da Virada não acumula. Isso quer dizer que o prêmio será pago mesmo que ninguém acerte as 6 dezenas. “Ué, que estranho!”, você deve estar pensando. Calma!

O que acontece é que, diferente dos concursos regulares que acumulam, nesse concurso especial, caso não haja um ganhador na primeira faixa, o valor passa para os ganhadores da segunda e assim por diante. Olhe só como isso funciona:

Primeira faixa – seis acertos (sena). Não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números;

– seis acertos (sena). Não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números; Segunda faixa – cinco acertos (quina). Não existindo apostas premiadas com seis e cinco números, o prêmio será rateado entre os acertadores de quatro números;

– cinco acertos (quina). Não existindo apostas premiadas com seis e cinco números, o prêmio será rateado entre os acertadores de quatro números; Terceira faixa – quatro acertos (quadra). – Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.​​​

Como é estipulado o valor do prêmio?

A maior parte do valor do prêmio vem da arrecadação com as vendas de bilhetes do próprio sorteio. Além disso, o que torna a soma uma das maiores premiações das Loterias CAIXA são os valores acumulados dos prêmios regulares ao longo do ano. O total de todas essas arrecadações tornam o montante da Mega da Virada recorde de premiação.

Onde conferir o resultado?

Os sorteios das Loterias CAIXA são realizados no Espaço da Sorte em São Paulo e transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube. Para acompanhar o sorteio e ficar sabendo instantaneamente o resultado, basta acessar no dia e horário do sorteio da Mega da Virada às plataformas de transmissão.

Aqui na Tribuna você vai conferir o resultado da Mega da Virada a partir das 20h do dia 31 de dezembro.

Como resgatar o prêmio?

Essa é a melhor parte, não é mesmo? Após conferência da aposta, caso esteja premiada, você tem as seguintes opções para resgatar o prêmio:

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.112,00, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da CAIXA, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em uma Agência da CAIXA. Veja em detalhes caso a caso:

Unidades lotéricas – comparecer a uma unidade lotérica com documento de identificação e bilhete original da aposta ou comprovante da aposta on-line impresso juntamente ao código de resgate ou QR Code.

comparecer a uma unidade lotérica com documento de identificação e bilhete original da aposta ou comprovante da aposta on-line impresso juntamente ao código de resgate ou QR Code. Agências CAIXA – ir até uma agência do banco portando bilhete ou comprovante da aposta, documento pessoal com foto e CPF. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em agência da CAIXA.

ir até uma agência do banco portando bilhete ou comprovante da aposta, documento pessoal com foto e CPF. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em agência da CAIXA. Mercado Pago – somente prêmios com valor abaixo do limite de isenção para Imposto de Renda podem ser resgatados via Mercado Pago. Apesar do prêmio da Mega ser maior do que esse limite, vale a pena conhecer como pode ser feito esse resgate on-line, concorda? Para isso, faça o login no Portal das Loterias online, acesse a aposta premiada, selecione Mercado Pago como local de pagamento, informe o e-mail de seu cadastro no Mercado Pago e confirme o resgate.

Vale lembrar que o prêmio é nominal e vinculado ao CPF do cadastro da aposta premiada. Assim, apenas o titular do CPF vinculado ao cadastro ou seu procurador podem realizar o resgate de prêmio no Portal, ok?

Se o bilhete foi emitido na lotérica ao portador, é importante que o ganhador, antes mesmo de sair de casa, se identifique no verso do bilhete premiado. As informações necessárias são: nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio.

Atenção! O recebimento do prêmio pode ser efetuado em até 90 dias corridos da data de realização do sorteio. Após esse período o prêmio prescreve e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

