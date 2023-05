A vacinação contra a gripe e o reforço anticovid com a vacina bivalente estarão disponíveis, a partir desta quarta-feira (17), para todos os moradores de Curitiba com 18 anos ou mais. A aplicação das vacinas será feita em 105 unidades de saúde da capital, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Ao todo, a nova convocação engloba 340 mil pessoas. A partir dessa ampliação, Curitiba conclui o chamamento de todo o grupo preconizado para o reforço da bivalente, conforme determinado pelo Ministério da Saúde. Confira os endereços dos pontos de vacinação

Já haviam sido convocados anteriormente todos com 30 anos ou mais. Quem já foi chamado, mas ainda não compareceu, pode procurar qualquer um dos 105 pontos de vacinação, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na chamada repescagem contínua.

Para evitar doenças e complicações

“É preciso reforçar à população que as vacinas são a melhor forma de evitar o adoecimento por várias doenças”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Ela lembra que a vacina anticovid, por exemplo, não garante imunidade permanente, por isso as doses de reforço são necessárias, como é o caso da bivalente, que protege também contra as novas variantes do coronavírus.

“E a vacina contra a gripe protege contra uma doença que traz muitas complicações, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, e pode levar, inclusive, levar a óbito”, complementa.

“Só com todos vacinados podemos formar um cordão sanitário para proteger de forma coletiva a nossa população”, finaliza a secretária.

Duas vacinas no mesmo dia

As duas vacinas (contra a gripe e contra a covid-19) podem ser aplicadas juntas. Não há necessidade de intervalo entre elas. Para se vacinar, além de ser morador de Curitiba, é preciso apresentar documento de identificação com foto.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orienta a população convocada para que, na medida do possível, evite buscar a vacinação nas unidades mais centrais, cujo movimento é maior, e priorize as demais.

Vacina contra a gripe

A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é trivalente e protege contra a cepa da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2 (que causou o surto mais recente de gripe no último ano). A vacina é contraindicada para menores de 6 meses e para pessoas que tiveram reação anafilática grave em doses anteriores.

Até dia 12 de maio, Curitiba aplicou um total de 254.173 da vacina contra a gripe, sendo 208.119 no público prioritário, considerado mais vulnerável. A cobertura de vacinação contra a gripe é de 29,8% do público prioritário de 698.578 pessoas.

O Ministério da Saúde indicou, na última semana, que a vacina da gripe deve começar a ser liberada para toda a população com 6 meses de idade ou mais. Desde 26 de abril, porém, Curitiba vem adotando essa estratégia de ampliação da vacinação contra gripe, com a convocação sendo feita de forma escalonada – já foram convocados anteriormente todos com 30 anos ou mais e agora todos com 18 anos ou mais.

O último grupo a ser chamado para a vacinação contra a gripe – das pessoas com 6 a 17 anos – deve aguardar uma nova convocação, após avaliação pela SMS dos estoques de vacinas.

Além da ampliação escalonada por idade para o público em geral, Curitiba segue vacinando todos os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde – inclusive crianças de 6 meses a menores de 6 anos.

Vacina anticovid bivalente

A vacina bivalente é a segunda geração do imunizante, porque possui em sua composição a cepa original e subvariantes da Ômicron, que têm registrado maior circulação nos últimos meses. Assim, a nova dose de reforço traz mais uma camada de proteção para a população vulnerável.

A vacina anticovid bivalente foi aplicada em 257.760 pessoas desde o início da campanha, em 27 de fevereiro.

Para receber a vacina bivalente anticovid é necessário, além de se enquadrar nos critérios de convocação do público, ter tomado ao menos duas doses da vacina anticovid anteriormente e ter no mínimo 120 dias de intervalo desde a última aplicação.

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.

Público já convocado para se vacinar contra a gripe

Pessoas com 30 anos ou mais

Crianças com 6 meses a menores de 6 anos

Pessoas com comorbidades

Gestantes e puérperas (mulheres que passaram por parto há até 45 dias)

Pessoas com deficiência permanente

Trabalhadores de saúde

Profissionais da educação

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo

Forças armadas, de segurança e salvamento

Acamados (aplicação na residência)

Indígenas (aplicação pelo Distrito Sanitário Tatuquara e equipes do Consultório na Rua)

Moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência (aplicação na residência)

Público já convocado para a vacina bivalente anticovid

Pessoas com 30 anos completos ou mais

Imunossuprimidos com 12 anos ou mais

Pessoas com comorbidades com 12 anos ou mais

Gestantes e puérperas com 12 anos ou mais

Pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais

Trabalhadores da saúde

Acamados com 12 anos ou mais (aplicação na residência)

Moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência (aplicação na residência)

Indígenas (aplicação pelo Distrito Sanitário Tatuquara e equipes do Consultório na Rua)

