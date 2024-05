Tragédia no RS: pré-candidatos de Curitiba fazem apelo nas redes sociais

Desde a última semana o Rio Grande do Sul está vivendo uma tragédia climática. Conforme o boletim divulgado nesta terça-feira (07), 90 pessoas já morreram por conta das enchentes que atingem diversas partes do território gaúcho. Sem casa, vestimentas e comida, milhares de moradores precisam de ajuda para passar por essa situação crítica. Saiba como ajudar.

Diversas figuras públicas estão se mobilizando para arrecadar donativos e ajudar a população gaúcha. Na rede social X – antigo Twitter, praticamente todos os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba se manifestaram sobre o tema.

Cristina Graeml (PMB), Eduardo Pimentel (PSD), Luciano Ducci (PSB), Luizão Goulart (Solidariedade), Ney Leprevost (União Brasil), Zeca Dirceu (PT) compartilharam formas de ajudar e lamentaram a situação. Goura Nataraj (PDT) comentou que acredita na necessidade de uma agenda ambiental planejada.

Requião (Mobiliza) sinalizou como importante a presença do presidente Lula no local para atrair os olhares sobre a gravidade da situação. Paulo Martins (PL) e Ricardo Arruda (PL) usaram a rede social para criticar o governo nacional e a destinação de recursos.

Carol Dartora (PT) escreveu sobre o adiamento do Concurso Público Nacional Unificado em razão das chuvas do RS. Embora não tenha comentado sobre a situação no X, Beto Richa (PSDB) compartilhou um vídeo no Instagram que mostra como ajudar as vítimas das enchentes.

Como ajudar o Rio Grande do Sul

O Paraná está com uma campanha para ajudar os moradores do Rio Grande do Sul que estão desabrigados ou desalojados por causa das chuvas intensas que atingem a região desde o meio da semana.

Até a próxima quarta-feira (08), paranaenses podem doar alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e limpeza, bem como colchões, colchonetes e cobertas. As doações podem entregues em qualquer quartel do Corpo de Bombeiros do Paraná, que serão posteriormente enviadas pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná ao Rio Grande do Sul. Ao término do período de arrecadação, o Governo do Paraná fará uma prestação de contas sobre os donativos recebidos e encaminhados.

Confira os postos de coleta em Curitiba.

