Um motorista ficou ferido depois que parte de uma árvore caiu em cima do carro dele na Rua Brigadeiro Franco, no bairro Mercês, em Curitiba, nesta terça-feira (07). O acidente aconteceu próximo da Praça 29 de Março e chegou a bloquear a via, causando lentidão no trânsito da região. A liberação total da Rua Brigadeiro Franco aconteceu às 13h40. Veja fotos abaixo!

Morador do bairro há 18 anos, o aposentado Joaquim Carvalho conta que viu a árvore caindo. “Esse acidente que aconteceu aqui em frente ao supermercado, na 29 de Março, eu vi tudo. O motorista não morreu porque Deus não quis. O tronco da árvore caiu em cheio no carro do cara, ele teve pequenas escoriações”, relata.

A vítima dirigia um Chevrolet Corsa. Nas imagens é possível ver que o automóvel ficou bastante danificado. Confira:

Foto: Colaboração. Foto: Colaboração Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Carvalho também reclama sobre a situação em que as árvores se encontram na região, afirmando que elas estão ‘doentes’. Ele teme que mais acidentes aconteçam no local.

“Esta rua é coberta de árvores maravilhosas, porém, com um problema gravíssimo. Elas estão tomadas por vírus. Já cansei de fazer várias reclamações pelo 156. Isso aqui é uma vergonha. A informação que nos dão é que o prefeito Rafael Greca de Macedo diz que não é pra cortar as árvores em função de que vai criar problemas ao meio ambiente. Não é criar problemas ao meio ambiente”, desabafa o morador.

“Só vai parar esse sentimento quando alguém cair e morrer com um tronco de árvore em cima da cabeça. É lamentável”, acrescenta o aposentado.

Após o acidente, equipes da Prefeitura de Curitiba foram vistas cortando o restante da árvore, no início da tarde desta terça-feira (07).

O que diz a prefeitura?

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Procurada pela Tribuna do Paraná, a Prefeitura de Curitiba informou, por meio de nota, que faz podas de manutenção nas árvores da cidade e que o motorista não ficará com o prejuízo. Leia a nota na íntegra.

“Não é possível afirmar os motivos da queda da árvore em frente à Praça 29 de Março, nas Mercês. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente faz podas de manutenção periodicamente nas árvores da cidade, em praças, parques, ruas e avenidas. A cidade tem cerca de 300 mil árvores adultas. Sobre o veículo atingido, a pessoa pode entrar com um pedido de ressarcimento de danos para a Prefeitura de Curitiba. É preciso apresentar três orçamentos diferentes do conserto. A Prefeitura lamenta o ocorrido”.

