Venda das associadas cresce 8,4% em abril

As dez marcas filiadas à Abeifa – Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, com licenciamento de 9.172 unidades, das quais 9.037 importadas e 135 veículos de produção nacional, anotaram em abril último aumento em suas vendas de 8,4% ante março, quando foram comercializadas 8.463 unidades. Comparado a abril do ano passado, o aumento é de 326,4%: 9.172 unidades contra 2.151 veículos.

Na importação, as 9.037 unidades vendidas significaram aumento de 8,5% ante as 8.332 unidades de março último e alta de 346,3% ante abril de 2023; enquanto na produção nacional – com 135 unidades –alta de vendas foi de 3,1% ante março último e também 7,1% ante abril de 2023.

No acumulado do primeiro quadrimestre, importados mais as unidades aqui produzidas, a Abeifa soma 30.062 unidades, 234,1% mais em relação aos primeiros quatro meses de 2023, quando foram emplacadas 8.997 unidades.

Destaque especial novamente para aos dados de emplacamento de veículos eletrificados no quadrimestre: os 26.979 veículos eletrificados emplacados representam 90% do total de 30.062 unidades emplacadas pelas associadas Abeifa, o que correspondem a 52,6% de todos os veículos eletrificados emplacados no país no período.

Participações – Em abril último, com 9.172 unidades licenciadas (importados + produção nacional), a participação das associadas à Abeifa foi de 4,4% do mercado total de autos e comerciais leves (208.078 unidades). Se consideradas somente as 9.037 unidades importadas, as associadas à entidade responderam por apenas 4,34% do mercado interno brasileiro, enquanto as unidades nacionais, com 135 veículos, significaram marketshare de 0,06%.

As 30.062 unidades emplacadas no primeiro quadrimestre representam marketshare de 4,35% do total de 691.385 unidades do mercado interno brasileiro.