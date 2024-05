Bairro ‘fechado’ por traficantes na Grande Curitiba é reaberto pela polícia

A Polícia Civil do Paraná em conjunto com a Prefeitura Municipal de Colombo deflagraram uma ação de limpeza e desobstrução de vias, na tarde desta terça-feira (7), no bairro Jardim Marambaia, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com o delegado Igor Moura, a região é conhecida pelas forças policiais devido ao crime de tráfico de drogas que ocorre com grande intensidade. Os acessos ao bairro teriam sido fechados pelos criminosos.

“Eles obstruíram em tentativa de barrar as ações da polícia no combate à criminalidade, colocando barreiras físicas, com entulhos e árvores. Diante disso, solicitamos apoio da Prefeitura e estamos removendo todo esse material que tinha o objetivo de dificultar o nosso trabalho”, explica.

Foram utilizadas retroescavadeiras e caminhões para retirar os entulhos, que serão recolhidos e destinados corretamente.

