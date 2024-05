Padre Fábio de Melo faz show especial de Dia das Mães em Curitiba

O Padre Fábio de Melo está de volta aos palcos de Curitiba em única apresentação, em comemoração ao Dia das Mães, domingo, dia 12 de maio, no Teatro Positivo. Intitulado “Este Sou Eu”, o show especial promete uma experiência única, combinando música e palavras de amor, fé, esperança, amizade e paz.

Com mais de 25 anos de carreira musical, Padre Fábio de Melo conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Ao longo de sua trajetória, ele acumulou mais de 3 milhões de cópias de CDs vendidos e 3,5 milhões de livros. Em dezembro de 2021, foi reconhecido pelo instituto QualiBest como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil.

+ Leia mais: Sorriso Maroto – As Antigas; ingressos à venda para show no Expotrade

O espetáculo “Este Sou Eu” apresenta um repertório que mescla clássicos e composições autorais que marcaram a carreira do artista. Canções como “Nas Asas do Senhor”, “Onde Deus Possa me Ouvir”, “Trem Bala”, “Deus Cuida de Mim”, “Tudo é do Pai”, “Terra Seca” e a música tema “Este Sou Eu” prometem encantar e emocionar o público presente.

“Este Sou Eu” é uma realização da RA Eventos e promete ser um momento inesquecível de celebração e gratidão às mães e a todos que se identificam com a mensagem de amor e esperança transmitida pelo Padre Fábio de Melo.

Padre Fábio de Melo é um dos nomes mais reconhecidos no cenário musical e religioso do Brasil. Com uma carreira consolidada, ele emociona multidões com sua voz única e suas mensagens de fé e esperança. Além de músico, Padre Fábio de Melo é também autor de diversos livros de sucesso e um dos principais influenciadores digitais do país.

+ Veja também: Festival Afro em Curitiba reúne artistas negros e show de Leci Brandão

O Teatro Positivo fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido. O show começa as 19h e os ingressos podem ser adquiridos neste link. Realização: RA Eventos.

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!