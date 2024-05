Sorriso Maroto – As Antigas; ingressos à venda para show no Expotrade

Depois do sucesso de 2023, o grupo Sorriso Maroto confirma mais datas e segue com a turnê ‘Sorriso – As Antigas’ em 2024 por várias cidades do Brasil. Com quatro horas de show, cantando os maiores sucessos da carreira e com uma experiência imersiva nesses 26 anos de história, a banda volta a Curitiba, dia 31 de agosto, com apresentação na área externa do Expotrade, em Pinhais, na região metropolitana da capital.

>>> A abertura de vendas para o evento acontece nesta terça-feira às 19h.

Para curtir essa experiência, os clientes poderão escolher ingressos para os setores Front Stage, Open Bar e Camarotes. No Open Bar, além de serviços exclusivos, o setor oferece água, cerveja, refrigerante, suco, vodka e gin inclusos. Mais informações disponíveis em breve no site de vendas e redes sociais da produtora.

+ Leia mais: Cantor Belo traz show comemorativo pelos 30 anos do Soweto a Curitiba

Em Curitiba, a realização do evento é da produtora Multieventos, conhecida por realizar grandes eventos no segmento como os festivais Samba Curitiba e o tradicional Pagode Fest que soma mais de dez edições de sucesso na cidade. A turnê nacional conta ainda assinatura do Grupo Onda e Malta.

‘Sorriso Maroto – As Antigas’

A turnê ‘Sorriso Maroto – As Antigas’ é uma verdadeira celebração da trajetória da banda, repleta de emoção e energia contagiante. Com um repertório recheado de sucessos que marcaram época, o Sorriso Maroto vem mexendo com a emoção dos fãs por onde passa, garantindo momentos inesquecíveis e muita diversão.

+ Veja também: “Mitos” do Pagode 90 chegam a Curitiba para show inédito

Com o objetivo de presentear o público após quase 30 anos de carreira, o Sorriso Maroto disponibilizou nas plataformas de música algumas das apresentações da turnê. O ‘Sorriso – As Antigas’ foi gravado em algumas cidades ano passado (São Paulo, Belo Horizonte e Salvador). E dessas gravações lançaram um DVD ao vivo. A primeira parte dele saiu em abril, com 13 faixas e em breve o projeto todo deve ser disponibilizado.

Desde 2023, o Sorriso Maroto movimenta o país com sua emocionante turnê que tem conquistado multidões e celebrado os grandes sucessos da banda. Com mais de duas décadas de história, o grupo formado por Bruno Cardoso, Cris Oliveira, Fred Araújo, Vinícius Augusto e Sérgio Jr, tem uma base sólida admiradores em todo o Brasil, e Curitiba não poderia ficar de fora dessa festa.

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!